Başrol Rahimcan Kapkap'tan 'Altı Üstü İstanbul' İtirafı: 'Hadi Canım!' dedik!

ATV'nin merakla beklenen yeni dizisi "Altı Üstü İstanbul"da geri sayım sürerken, başrol oyuncusu Rahimcan Kapkap'tan heyecan verici açıklamalar geldi. Dizide Emir karakterini canlandıran Kapkap, projenin özgün yapısına dikkat çekerek "Bu tek başına bir yaz dizisi, gençlik işi, dram ya da futbol hikâyesi değil; hepsinin eşsiz bir karması" dedi.

atv'nin merakla beklenen yeni dizisi "Altı Üstü İstanbul" için geri sayım sürerken, "Emir" karakterine hayat veren dizinin başrol oyuncularından Rahimcan Kapkap, projeye dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"ÇOK FARKLI BİR İŞ GELİYOR" Alışılmış kalıpların dışında bir yapımın izleyiciyle buluşacağını söyleyen genç oyuncu, dizinin farklı türleri bir araya getiren özgün yapısına vurgu yaptı.

"Bu tek başına bir yaz dizisi, gençlik işi, dram ya da futbol hikâyesi değil; hepsinin eşsiz bir karması" diyen Kapkap, "Senaryoyu ilk okuduğumuzda bütün ekip olarak 'Hadi canım!' dedik. Gerçekten çok farklı bir iş geliyor. Ortaya çok özel bir şey çıkacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.

EMİR CANKAYA KİMDİR? Yaşadığı yoksul mahallenin sefaletinden kurtulmak için futbolu tek şans gören, dürüst ve cesur bir gençtir. Abisinin trajik kaybı sonrası kendi yeteneğiyle elde ettiğini sandığı büyük fırsatın, aslında karanlık bir pazarlığın eseri olduğundan henüz habersizdir. ALTI ÜSTÜ İSTANBUL 15 HAZİRAN'DA ATV'DE

OYUNCU KADROSU İstanbul'un farklı hayatlarını, çarpışan dünyalarını ve birbirine dokunan hikâyelerini ekrana taşıyacak olan yapım, genç oyuncularla deneyimli isimleri aynı projede buluşturuyor. Başrollerini Feyyaz Duman, Nehir Erdoğan, İlker Aksum, Rahimcan Kapkap, Elçin Zehra İrem, Kaan Çakır, Yüsra Geyik, Öykü Gürman, Berk Ali Çatal, Cem Söküt ve Sacide Taşaner'in paylaştığı dizinin geniş kadrosunda; Sena Mia Kalıp, Sezer Arıçay, Halil İbrahim Kurum, Doğan Can Sarıkaya, Kaan Akkaya, Efe Can Taşdelen, Can Kızıltuğ, İpek Çiçek, Oğulcan Çiftçioğlu, Şebnem Dokurel, Soner Cuger ve Yusuf Baymaz da yer alıyor.