Berke Özer ve Gloria Dinov aşkı tam gaz! Alışveriş turunda görüntülendiler

Milli kaleci Berke Özer, bir süredir aşk yaşadığı Fransız model sevgilisi Gloria Dinov ile birlikte objektiflere yansıdı. Mutlu birliktelikleriyle magazin dünyasının yakından takip ettiği çift, geçtiğimiz gün bir alışveriş merkezinde el ele görüntülendi.

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille forması giyen milli kaleci Berke Özer, bir süredir gözlerden uzak bir şekilde aşk yaşadığı Fransız model sevgilisi Gloria Dinov ile birlikte objektiflere yansıdı.

Geçtiğimiz günlerde Berke Özer'in yeni yaşını kutlayan ikili, aşklarını yaşamaya devam ediyor. Sosyal medya hesabından sevgilisinin doğum gününe özel bir paylaşım yapan Gloria Dinov, paylaştığı romantik kareye "Doğum günün kutlu olsun ömrüm ❤️" notunu düşmüştü.

Bu paylaşım, hayranları tarafından büyük ilgi görmüş ve ikilinin uyumu sosyal medyada uzun süre konuşulmuştu.

AVM'DE GÖRÜNTÜLENDİLER Doğum günü kutlamalarının ardından gözlerin çevrildiği ünlü çift, geçtiğimiz gün bir alışveriş merkezinde objektiflere yansıdı. Sabah'ın haberine göre; alışveriş turuna çıkan çift, kendilerini görüntüleyen basın mensuplarına görüntü vermeyi de ihmal etmedi.

TATİLDEN ROMANTİK KARE Çiftin alışveriş merkezindeki keyifli hallerinin yanı sıra, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlar da dikkatlerden kaçmadı.