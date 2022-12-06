TOKİ'DEN MESAJ GELDİ! TOKİ İstanbul Tuzla için tarih verildi! İstanbul Tuzla kura çekimi ne zaman yapılacak?

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde kura çekimi heyecanı devam ediyor. TOKİ İstanbul kura çekim tarihi, başvuruların sona erdiği andan itibaren merak ediliyor. Milyonlarca vatandaş, TOKİ İstanbul Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri kura çekimi ne zaman sorusuna yanıt arıyor. Son olarak; İstanbul Tuzla kura çekimine ilişkin TOKİ'den bilgilendirme mesajı gönderildi. İşte, İstanbul Tuzla TOKİ kura çekimi için verilen tarih!