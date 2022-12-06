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TOKİ'DEN MESAJ GELDİ! TOKİ İstanbul Tuzla için tarih verildi! İstanbul Tuzla kura çekimi ne zaman yapılacak?

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde kura çekimi heyecanı devam ediyor. TOKİ İstanbul kura çekim tarihi, başvuruların sona erdiği andan itibaren merak ediliyor. Milyonlarca vatandaş, TOKİ İstanbul Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri kura çekimi ne zaman sorusuna yanıt arıyor. Son olarak; İstanbul Tuzla kura çekimine ilişkin TOKİ'den bilgilendirme mesajı gönderildi. İşte, İstanbul Tuzla TOKİ kura çekimi için verilen tarih!

Giriş Tarihi: 06.12.2022 20:21 Güncelleme Tarihi: 06.12.2022 20:32
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TOKİ’DEN MESAJ GELDİ! TOKİ İstanbul Tuzla için tarih verildi! İstanbul Tuzla kura çekimi ne zaman yapılacak?

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi kapsamında kura çekim heyecanı hız kesmeden sürüyor. TOKİ ile ev sahibi olmak isteyen milyonlarca kişi kura çekim tarihlerini araştırıyor. İstanbul Tuzla Aydınlı kura çekimi geçtiğimiz günlerde gerçekleştirildi. Şimdi ise gözler İstanbul Tuzla'da yapılacak olan 2+1 ve 3+1, 20.920 konutun kura çekimine çevrildi. TOKİ'den konuya ilişkin bilgilendirme mesajı geldi. İşte, detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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TOKİ’DEN MESAJ GELDİ! TOKİ İstanbul Tuzla için tarih verildi! İstanbul Tuzla kura çekimi ne zaman yapılacak?

TOKİ'DEN BİLGİLENDİRME MESAJI!

TOKİ'den İstanbul Tuzla kura çekimine ilişkin bilgilendirme mesajı gönderildi.

Açıklamada "250 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında bulunan İstanbul tuzla 20.920 Konut Projesi için "Hak Sahipliği Belirleme Kurası"nın Şubat ayında çekilmesi planlanmaktadır. Kura tarihi ile ilgili bilgilendirme ayrıca yapılacaktır." denildi.

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TOKİ’DEN MESAJ GELDİ! TOKİ İstanbul Tuzla için tarih verildi! İstanbul Tuzla kura çekimi ne zaman yapılacak?

TUZLA 20 BİN KONUT KURASI NE ZAMAN ÇEKİLECEK?

Tuzla sosyal konut kuraları da İstanbul TOKİ kura tarihlerinin açıklanması ardından netlik kazanacak.

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TOKİ’DEN MESAJ GELDİ! TOKİ İstanbul Tuzla için tarih verildi! İstanbul Tuzla kura çekimi ne zaman yapılacak?

TOKİ ARNAVUTKÖY, BAŞAKŞEHİR, ESENLER, ÇATALCA, TUZLA, SİLİVRİ KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

TOKİ İstanbul Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri ilçelerinde toplam 50.000 konut inşa edecek. Ancak İstanbul TOKİ kura çekimi tarihleri henüz açıklanmadı.

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TOKİ’DEN MESAJ GELDİ! TOKİ İstanbul Tuzla için tarih verildi! İstanbul Tuzla kura çekimi ne zaman yapılacak?

TOKİ KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

TOKİ kura çekilişi canlı yayın ardından belli olan isim listesi TOKİ resmi sayfası üzerinden sorgulanabiliyor.

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