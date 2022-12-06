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Gönül Dağı'nda ayrılık rüzgarı esiyor! Hayranları çilekeş olacak! Başrolün vedası final iddialarını körükledi!

TRT 1 ekranlarının reyting rekorları kıran dizisi Gönül Dağı, 2022 Dünya Kupası maçları nedeniyle kısa bir araya girdi. Dizinin takipçileri yeni bölümün ne zaman başlayacağını merak ederken, dizi hakkında bir iddia ortaya atıldı.Gönül Dağı'nın oyuncu kadrosunda yer alan o isim diziden ayrılacak mı? Hangi isim diziye veda edecek? İşte, merak edilenler...

Giriş Tarihi: 06.12.2022 22:00 Güncelleme Tarihi: 06.12.2022 22:12
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Gönül Dağı’nda ayrılık rüzgarı esiyor! Hayranları çilekeş olacak! Başrolün vedası final iddialarını körükledi!

TRT 1 ekranlarının fenomen dizisi Gönül Dağı, 2022 Dünya Kupası maçları nedeniyle bir süreliğe ara verdi. Gönül Dağı dizisi hakkında şoke edecek bir iddia ortaya atıldı. Sosyal medyada yer alan habere göre; dizide Asuman'a hayat veren Hazal Çağlar'ın kadrodan ayrılacağı konuşuluyor. Peki, Hazal Çağlar, Gönül Dağı'na veda mı edecek? İşte, detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Gönül Dağı’nda ayrılık rüzgarı esiyor! Hayranları çilekeş olacak! Başrolün vedası final iddialarını körükledi!

GÖNÜL DAĞI ASUMAN DİZİYE VEDA MI EDECEK?

Gönül Dağı dizisinin Asuman'ı oyuncu Hazal Çağlar'ın ayrılacağı haberi sosyal medyada dolaşmaya başladı. İddiaya göre; Çağlar'ın senaryo icabı şehir değiştireceği, bu nedenle hikayesinin sonlanacağı öne sürüldü.

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Gönül Dağı’nda ayrılık rüzgarı esiyor! Hayranları çilekeş olacak! Başrolün vedası final iddialarını körükledi!

GÖNÜL DAĞI ASUMAN KİMDİR?

Hazal Çağlar; Gülsim Ali, Cihat Süvarioğlu, Berk Atan gibi oyuncuların rol aldığı Gönül Dağı dizisinde Asuman rolüne hayat veriyor. Asuman'a aşık olan Ramazan rolünü ise Cihat Süvarioğlu canlandırılıyor.

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Gönül Dağı’nda ayrılık rüzgarı esiyor! Hayranları çilekeş olacak! Başrolün vedası final iddialarını körükledi!

HAZAL ÇAĞLAR KİMDİR?

9 Kasım 1995 İstanbul doğumlu Hazal Çağlar 26 yaşındadır. Beykent Üniversitesi Oyunculuk Bölümü'nü tamamlayan Çağlar, eğitimine İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde devam etti. Oyunculuk eğitimi de alan Çağlar kamera önüne ilk defa Aile Hükümeti projesi ile geçti. Instagram'da, 'caglarhazal9' kullanıcı adı ile 192 bin takipçisine paylaşım yapıyor.

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Gönül Dağı’nda ayrılık rüzgarı esiyor! Hayranları çilekeş olacak! Başrolün vedası final iddialarını körükledi!

GÖNÜL DAĞI OYUNCULARI KİMLER?

Berk Atan - Taner Kaya
Ecem Özkaya - Zahide Kaya/Arslan
Ferdi Sancar - Sefer Arslan
Cihat Süvarioğlu - Ramazan Kaya