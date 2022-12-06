Gönül Dağı'nda ayrılık rüzgarı esiyor! Hayranları çilekeş olacak! Başrolün vedası final iddialarını körükledi!

TRT 1 ekranlarının reyting rekorları kıran dizisi Gönül Dağı, 2022 Dünya Kupası maçları nedeniyle kısa bir araya girdi. Dizinin takipçileri yeni bölümün ne zaman başlayacağını merak ederken, dizi hakkında bir iddia ortaya atıldı.Gönül Dağı'nın oyuncu kadrosunda yer alan o isim diziden ayrılacak mı? Hangi isim diziye veda edecek? İşte, merak edilenler...