Cedi Osman romantik paylaşımıyla genç kızları yıktı geçti! ‘KALDI MI BÖYLE ADAMLAR!’ NBA yıldızı Ebru Şahin’e aşkını kalbine yazdı

Geçen Temmuz ayında 2 senelik birlikteliklerini masalsı bir düğünle taçlandıran ünlü oyuncu Ebru Şahin ile NBA yıldızı Cedi Osman'ın mutlu evlilikleri düşman çatlatıyor. Son olarak gözde çiftten Cedi Osman, aktif olarak kullandığı Instagram hesabından yaptığı paylaşımla 'Kaldı mı böyle adamlar' dedirtti! İşte ayrıntılar…