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Haberler Galeri Cedi Osman romantik paylaşımıyla genç kızları yıktı geçti! ‘KALDI MI BÖYLE ADAMLAR!’ NBA yıldızı Ebru Şahin’e aşkını kalbine yazdı

Cedi Osman romantik paylaşımıyla genç kızları yıktı geçti! ‘KALDI MI BÖYLE ADAMLAR!’ NBA yıldızı Ebru Şahin’e aşkını kalbine yazdı

Geçen Temmuz ayında 2 senelik birlikteliklerini masalsı bir düğünle taçlandıran ünlü oyuncu Ebru Şahin ile NBA yıldızı Cedi Osman'ın mutlu evlilikleri düşman çatlatıyor. Son olarak gözde çiftten Cedi Osman, aktif olarak kullandığı Instagram hesabından yaptığı paylaşımla 'Kaldı mı böyle adamlar' dedirtti! İşte ayrıntılar…

Giriş Tarihi: 06.12.2022 18:17
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Cedi Osman romantik paylaşımıyla genç kızları yıktı geçti! ‘KALDI MI BÖYLE ADAMLAR!’ NBA yıldızı Ebru Şahin’e aşkını kalbine yazdı

2020 yaz aylarında Alaçatı'da birliktelikleri başlayan güzelleri güzeli Ebru Şahin ile NBA yıldızı Cedi Osman, mutlu birlikteliklerinin ardından evlenmeye karar vermişti. Kapadokya'da sevgilisinin masalsı evlilik teklifini kabul eden başarılı oyuncu, 1 Temmuz'da Makedonya'nın Ohrid kentinde ünlü basketbolcuyla evlenmişti. Yakın dostlarının ve aile bireylerinin katıldığı samimi ve sade bir törenle dünya evine giren ikilinin şahitliğini yakın dostlarından Abdullah Bulut ve Okan Can Yantır üstlenmişti.

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Cedi Osman romantik paylaşımıyla genç kızları yıktı geçti! ‘KALDI MI BÖYLE ADAMLAR!’ NBA yıldızı Ebru Şahin’e aşkını kalbine yazdı

Makedonya'da kıyılan resmi nikâhın ardından Türkiye'ye gelen ünlü çiftin Çeşme'deki düğününe; sanat, sosyete ve spor camiasından tanınmış simalar katılmıştı. Törendeki temsili nikahı Acun Ilıcalı kıymıştı.

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Cedi Osman romantik paylaşımıyla genç kızları yıktı geçti! ‘KALDI MI BÖYLE ADAMLAR!’ NBA yıldızı Ebru Şahin’e aşkını kalbine yazdı

GENÇ KIZLARI KALBİNDEN VURDU

Şimdilerde mutlu bir evlilik sürdüren çiftten Cedi Osman, düğünde çekilen bir karelerini 1.4 milyon takipçisi bulunan Instagram sayfasından eşi Ebru Şahin'i kalbine etiketleyerek paylaştı.

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Cedi Osman romantik paylaşımıyla genç kızları yıktı geçti! ‘KALDI MI BÖYLE ADAMLAR!’ NBA yıldızı Ebru Şahin’e aşkını kalbine yazdı

Ünlü ismin kısa sürede 59 bine yakın beğeni alan bu gönderiyi görenler; "Maşallah güler yüzünüze", "Mutluluğunuz daim olsun", "Kaldı mı böyle adamlar" ve "Çok güzelsiniz" gibi yüzlerce yorum getirdi.

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Cedi Osman romantik paylaşımıyla genç kızları yıktı geçti! ‘KALDI MI BÖYLE ADAMLAR!’ NBA yıldızı Ebru Şahin’e aşkını kalbine yazdı

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