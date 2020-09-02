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Tiyatrodaki ‘kavuk’ tartışması büyüdü! Şevket Çoruh’a kavuk değil plaj şapkası yakışır…
Tiyatronun ustalarının taşıdığı kavuğun son sahibi Rasim Öztekin, geçtiğimiz yıllarda kavuğu Ferhan Şensoy'dan almıştı. Sağlık sorunları nedeniyle tiyatroya devam edemeyeceğini açıklayan Öztekin, kavuğu Şevket Çoruh'a bırakacağını açıkladı. Bugüne kadar usta oyuncuların taşıdığı kavuğun Şevket Çoruh'a verilmesi ortalığı karıştırdı. Kavuğun, Kel Hasan Efendi, İsmail Dümbüllü, Münir Özkul, Ferhan Şensoy ve Rasim Öztekin'den sonra Arka Sokaklar'ın Mesut Komiseri Şevket Çoruh'a gidecek olması tiyatro camiasının bölünmesine neden oldu. Günaydın köşe yazarı Mevlüt Tezel bugün ki yazısında Rasim Öztekin'i ve Şevket Çoruh'u kaleme aldı. İşte Mevlüt Tezel'in o yazısı...
Giriş Tarihi: 02.09.2020 09:07 Güncelleme Tarihi: 02.09.2020 09:08
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