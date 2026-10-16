Sosyal medyada "hak, hukuk, adalet" söylemiyle öne çıkan Levent Üzümcü, İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmenliği görevini yürüttüğü dönemdeki uygulamalara yönelik eleştirilerle yeniden gündeme geldi. Belediyedeki yönetim değişikliğinin ardından görevinden istifa eden Üzümcü'nün yönetim anlayışı ve geçmişte aldığı kararlar yeniden tartışılmaya başlandı.

Mahkemelerin işe iade kararı verdiği bazı oyuncuların, bu kararlara rağmen görevlerine geri döndürülmediği yönündeki iddialar tepki topladı. Eski yönetime kıyasla 10 kat yüksek maaş ve kuruma yük getirdiği öne sürülen fahiş harcamalarla ilgili iddialar gündem yaratırken, Sabah gazetesi yazarı Tuba Kalçık tiyatro yönetimine yönelik eleştirileri köşesine taşıdı:

Perde önünde sözüm ona "solculuk" oynayan Levent Üzümcü'nün maskesi düştü. GÜNAYDIN'a manşet olan İlker Gezici'nin haberi bu açıdan çok çarpıcı. Yıllardır sosyal medya üzerinden "hak, hukuk, adalet" sloganı atan Üzümcü'nün, sıra kendi güç alanına geldiğinde ne hak ne hukuk ne de adalet tanıdığına hepimiz şahit olduk.

Üzümcü, İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmenliği'ne geldiği ilk günden beri zaten tartışmalı bir isimdi. Kendinden önceki Genel Sanat Yönetmeni Yücel Erten dönemindeki kadroları temizlemek için kaç kişiyi haksızca tiyatrodan attı. Bununla da yetinmedi Üzümcü; işe iade davası açıp haklı bulunanları da işe başlatmadı.

Kurum içinden yükselen mobbing iddiaları ve çalışanlara yönelik sergilenen baskıcı tutumlar ise kulislerden taşan feryatların sadece bir kısmı oldu. Kendi gibi olmayanları, düşünmeyenleri tiyatronun dışına iten bir zihniyetin "özgürlük ve adalet" dersi vermeye kalkması tam anlamıyla bir trajikomedi.

İlker Gezici'nin, "Eski Genel Sanat Yönetmeni Yücel Erten görevdeyken 36 bin lira alırken, 2024'te göreve gelen Levent Üzümcü'nün maaşının 175 bin liraya çıkarılması" konulu haberi ise büyük tartışma yarattı.