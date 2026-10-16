-°C
CANLI YAYIN
En Yeniler Gündem Yaşam Dünya Ekonomi Magazin Spor Otomobil Teknoloji

İzmir'de kurduğu tezgah deşifre oldu! Tiyatroda Levent Üzümcü skandalı büyüyor

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!

Levent Üzümcü'nün İzmir Şehir Tiyatroları'ndaki yönetim anlayışı, istifasının ardından yeniden tartışmaya açıldı. Mobbing ve yüksek maaş iddiaları gündeme gelirken, tiyatrodan haksız yere çıkarıldığını öne süren oyuncu Hatice Altan da yaşananlara sert sözlerle tepki gösterdi.

İzmir'de kurduğu tezgah deşifre oldu! Tiyatroda Levent Üzümcü skandalı büyüyor 1

Sosyal medyada "hak, hukuk, adalet" söylemiyle öne çıkan Levent Üzümcü, İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmenliği görevini yürüttüğü dönemdeki uygulamalara yönelik eleştirilerle yeniden gündeme geldi. Belediyedeki yönetim değişikliğinin ardından görevinden istifa eden Üzümcü'nün yönetim anlayışı ve geçmişte aldığı kararlar yeniden tartışılmaya başlandı.

İzmir'de kurduğu tezgah deşifre oldu! Tiyatroda Levent Üzümcü skandalı büyüyor 2

İŞE İADE KARARI ALAN OYUNCULAR GÖREVE BAŞLATILMADI

Mahkemelerin işe iade kararı verdiği bazı oyuncuların, bu kararlara rağmen görevlerine geri döndürülmediği yönündeki iddialar tepki topladı. Eski yönetime kıyasla 10 kat yüksek maaş ve kuruma yük getirdiği öne sürülen fahiş harcamalarla ilgili iddialar gündem yaratırken, Sabah gazetesi yazarı Tuba Kalçık tiyatro yönetimine yönelik eleştirileri köşesine taşıdı:

İzmir'de kurduğu tezgah deşifre oldu! Tiyatroda Levent Üzümcü skandalı büyüyor 3

Perde önünde sözüm ona "solculuk" oynayan Levent Üzümcü'nün maskesi düştü. GÜNAYDIN'a manşet olan İlker Gezici'nin haberi bu açıdan çok çarpıcı. Yıllardır sosyal medya üzerinden "hak, hukuk, adalet" sloganı atan Üzümcü'nün, sıra kendi güç alanına geldiğinde ne hak ne hukuk ne de adalet tanıdığına hepimiz şahit olduk.

İzmir'de kurduğu tezgah deşifre oldu! Tiyatroda Levent Üzümcü skandalı büyüyor 4

Üzümcü, İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmenliği'ne geldiği ilk günden beri zaten tartışmalı bir isimdi. Kendinden önceki Genel Sanat Yönetmeni Yücel Erten dönemindeki kadroları temizlemek için kaç kişiyi haksızca tiyatrodan attı. Bununla da yetinmedi Üzümcü; işe iade davası açıp haklı bulunanları da işe başlatmadı.

İzmir'de kurduğu tezgah deşifre oldu! Tiyatroda Levent Üzümcü skandalı büyüyor 5

Kurum içinden yükselen mobbing iddiaları ve çalışanlara yönelik sergilenen baskıcı tutumlar ise kulislerden taşan feryatların sadece bir kısmı oldu. Kendi gibi olmayanları, düşünmeyenleri tiyatronun dışına iten bir zihniyetin "özgürlük ve adalet" dersi vermeye kalkması tam anlamıyla bir trajikomedi.

İlker Gezici'nin, "Eski Genel Sanat Yönetmeni Yücel Erten görevdeyken 36 bin lira alırken, 2024'te göreve gelen Levent Üzümcü'nün maaşının 175 bin liraya çıkarılması" konulu haberi ise büyük tartışma yarattı.

İzmir'de kurduğu tezgah deşifre oldu! Tiyatroda Levent Üzümcü skandalı büyüyor 6

10 KATI FAZLA MAAŞ

Medyada gündem olan maaş konusunu, İzmir Şehir Tiyatroları'na yıllarca emek veren oyuncu Hatice Altan'a sordum. "Üzümcü, genel sanat yönetmenliğine başladığında 300 bin liraya yakın maaş alıyordu." diyen Altan, sözlerine şöyle devam etti:

"Eski Genel Sanat Yönetmenimiz Yücel Erten, 36 bin lira maaşla ayrıldı tiyatrodan. Bir ay sonra aynı göreve gelen Üzümcü ise Erten'in neredeyse on katı maaş aldı. Yalnızca bununla da kalmadı. Üzümcü, kendi için Alsancak'tan 3+1, yardımcısı Harun Bey için de 2+1 dayalı döşeli daire istemişti. Belediyeden üç araba için otoparkı ücretsiz kullanmak da istedi. Onlarca insanı mağdur etti ama hâlâ kendisi mağdurmuş gibi davranıyor. Hâlbuki kurumu her açıdan büyük zarara uğrattı. Daha önce ne genel sanat yönetmenliği yapmış ne de tiyatro yönetmenliği yapmış biri gelip İzmir'de genel sanat yönetmenliği koltuğuna oturdu. Liyakat sahibi olmadığı hâlde…"

İzmir'de kurduğu tezgah deşifre oldu! Tiyatroda Levent Üzümcü skandalı büyüyor 7

Altan, "Bir de şunu söylemek isterim: Beni tiyatrodan attıktan sonra 'Faşizmin en iyi bildiği şey, sanatın ve sanatçının ekmeğiyle oynamaktır.' diye demeç verdi. Gerçekten şaka gibi bir açıklama yaptı. Üzümcü'nün solculukla falan hiç alakası yok. Kendini öyle gösteriyor ama gerçek kişiliğini hepimiz bizzat gördük." dedi.

Üzümcü'nün "solcu" edebiyatının yaldızları da tiyatrodaki icraatlarından sonra döküldü desek yeridir. Takke düştü, kel göründü yani… Kendi küçük saltanatlarında hak, hukuk tanımayanların başkalarına "hak, hukuk, adalet" dersi vermeye hakkı yok.

Sosyal medyada solculuk oynayıp güç eline geçince de söylemlerinin tam tersi bir tavır sergileyen Üzümcü'nün maskesi, bu istifayla bir kez daha düşmüş oldu.

İrem Helvacıoğlu kızı Sora’nın ilk yaşını kutladı
Sonraki Galeri
İrem Helvacıoğlu kızı Sora’nın ilk yaşını kutladı
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin