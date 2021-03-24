TIR şoförlüğü yapan Tolga Karel şirket kurdu

HAYALLERİ GERÇEK OLDU

Uzun zamandır ailesiyle birlikte Amerika'da yaşayan Tolga Karel'in rüyası gerçek oldu. 'Çok yakında şahane bir atılıma girmiş olacağım 80 dolarla başladığım bu serüvenin iki yıl içinde hangi boyuta geldiğini açıklayacağım' diyen ünlü oyuncu önce evini aldı şimdi de Amerika'da şirket kurdu. Çok sayıda TIR alan eski oyuncu heyecanını sevenleriyle paylaştı.

