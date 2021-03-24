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24 Mart 2021, Çarşamba
ANA SAYFA TIR şoförlüğü yapan Tolga Karel şirket kurdu
Yaprak Dökümü dizisinde canlandırdığı rolle hafızalara kazınan Tolga Karel, 2016 yılında Amerika'ya yerleşme kararı almıştı. Orada kurduğu işinin batmasının ardından TIR şoförlüğü yapmaya başlayan Karel, Amerika'da lojistik şirketi kurdu.
Giriş Tarihi: 24.03.2021 16:08 Güncelleme Tarihi: 24.03.2021 16:08
2005-2010 arası yayınlanan 'Yaprak Dökümü' ile şöhreti yakalayan Tolga Karel, 2016'da Sarah Scott ile evlenip ABD'ye yerleşmişti.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Kurduğu sağlık turizmi şirketi iflas edince eşinin ailesinin Illinois eyaletindeki evine taşınmış, 2018'de ise aylık 8 bin dolara TIR şoförlüğü yapmaya başlamıştı. Karel "İyi teklif gelirse dönerim" diyordu. Ancak ABD'de yaşamaya devam etme kararı aldı.
Eski oyuncu yaptığı açıklamada "Çocuklarımızın geleceği ve daha sakin, huzurlu bir ortamda büyümeleri için Florida'da küçük bir sahil kasabasına yerleştik" dedi.
EVİNE 320 BİN DOLAR ÖDEDİ
Ailesiyle birlikte Florida'ya yerleşen eski oyuncu yeni evinin fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Hayalindeki eve kavuştuğunu söyleyen Karel, 'Yeni evimiz... Tüm güzel dilekleriniz için sonsuz teşekkürler hayırlı olsun inşallah! Güzel anılar biriktireceğiz evlatlarımla... Bunca emek, alın teri boşuna değilmiş̧! Rabbim şükürler olsun verdiğin her nefes için...' mesajıyla mutluluğunu dile getirdi. Ünlü oyuncunun evi için 320 bin dolar ödediği öğrenildi.
HAYALLERİ GERÇEK OLDU
Uzun zamandır ailesiyle birlikte Amerika'da yaşayan Tolga Karel'in rüyası gerçek oldu. 'Çok yakında şahane bir atılıma girmiş olacağım 80 dolarla başladığım bu serüvenin iki yıl içinde hangi boyuta geldiğini açıklayacağım' diyen ünlü oyuncu önce evini aldı şimdi de Amerika'da şirket kurdu. Çok sayıda TIR alan eski oyuncu heyecanını sevenleriyle paylaştı.