Kuruluş Osman'ın Malhun Hatun’u Yıldız Çağrı Atiksoy bakın aslen nereli çıktı

Atv'nin rekortmen dizisi Kuruluş Osman'a Malhun Hatun karakteriyle dahil olan Yıldız Çağrı Atiksoy oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de tüm dikkatleri üzerine çekti. Malhun Hatun karakteriyle dizide tüm dengeleri değiştiren Atiksoy, özel hayatıyla mercek altına alındı. Bir süredir oyuncu Berk Oktay ile yaşadığı aşkla da adından söz ettiren Yıldız Çağrı Atiksoy'un aslen nereli olduğu merak konusu oldu. İşte Yıldız Çağrı Atiksoy ve birçok ünlü ismin memleketi...