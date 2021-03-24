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Haberler Galeri Kuruluş Osman'ın Malhun Hatun’u Yıldız Çağrı Atiksoy bakın aslen nereli çıktı

Kuruluş Osman'ın Malhun Hatun’u Yıldız Çağrı Atiksoy bakın aslen nereli çıktı

Atv'nin rekortmen dizisi Kuruluş Osman'a Malhun Hatun karakteriyle dahil olan Yıldız Çağrı Atiksoy oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de tüm dikkatleri üzerine çekti. Malhun Hatun karakteriyle dizide tüm dengeleri değiştiren Atiksoy, özel hayatıyla mercek altına alındı. Bir süredir oyuncu Berk Oktay ile yaşadığı aşkla da adından söz ettiren Yıldız Çağrı Atiksoy'un aslen nereli olduğu merak konusu oldu. İşte Yıldız Çağrı Atiksoy ve birçok ünlü ismin memleketi...

Giriş Tarihi: 24.03.2021 14:37 Güncelleme Tarihi: 24.03.2021 14:38
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Kuruluş Osman'ın Malhun Hatun’u Yıldız Çağrı Atiksoy bakın aslen nereli çıktı

Kuruluş Osman'da canlandırdığı Malhun Hatun karakteriyle diziye damgasını vuran Yıldız Çağrı Atiksoy, aslen nereli olduğuyla merak konusu oldu. İşte Yıldız Çağrı Atiksoy ve birçok ünlü ismin memleketi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kuruluş Osman'ın Malhun Hatun’u Yıldız Çağrı Atiksoy bakın aslen nereli çıktı

Murat Ünalmış – Kayseri

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Kuruluş Osman'ın Malhun Hatun’u Yıldız Çağrı Atiksoy bakın aslen nereli çıktı

Müge Anlı – İstanbul

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Kuruluş Osman'ın Malhun Hatun’u Yıldız Çağrı Atiksoy bakın aslen nereli çıktı

Mine Tugay – Konya

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Kuruluş Osman'ın Malhun Hatun’u Yıldız Çağrı Atiksoy bakın aslen nereli çıktı

Oktay Kaynarca - Babası Malatya, annesi Elazığ