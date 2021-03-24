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Sadakatsiz’in Derin’i Melis Sezen’in herkesi şaşırttı! Makyajsız gören tanıyamadı

Sadakatsiz'de canlandırdığı Derin karakteriyle ekrana damgasını vuran Melis Sezen, son zamanların en çok konuşulan oyuncularından oldu. Kısa sürede kariyerini zirvesine çıkan Sezen, paylaşımlarıyla adından söz ettirdi. Melis Sezen'i mercek altına alan izleyiciler, Melis Sezen'in makyaksız halini görünce tanıyamadı. İşte Sadakatsiz'in yıldızı Melis Sezen'in makyajsız hali...

Giriş Tarihi: 24.03.2021 17:33 Güncelleme Tarihi: 24.03.2021 17:35
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Sadakatsiz’in Derin’i Melis Sezen’in herkesi şaşırttı! Makyajsız gören tanıyamadı

Sadakatsiz dizisinde canlandırdığı Derin rolüyle son zamanların en çok konuşulan oyuncularından olan Melis Sezen, makyajsız haliyle şoke etti. İşte Sadakatsiz'in yıldızı Melis Sezen başta olmak üzere ünlülerin makyajsız hali...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Sadakatsiz’in Derin’i Melis Sezen’in herkesi şaşırttı! Makyajsız gören tanıyamadı

Hande Erçel

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Sadakatsiz’in Derin’i Melis Sezen’in herkesi şaşırttı! Makyajsız gören tanıyamadı

Hande Erçel

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Sadakatsiz’in Derin’i Melis Sezen’in herkesi şaşırttı! Makyajsız gören tanıyamadı

Hande Erçel

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  • 112
Sadakatsiz’in Derin’i Melis Sezen’in herkesi şaşırttı! Makyajsız gören tanıyamadı

Hande Erçel