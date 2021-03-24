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Sadakatsiz’in Derin’i Melis Sezen’in herkesi şaşırttı! Makyajsız gören tanıyamadı
Sadakatsiz'de canlandırdığı Derin karakteriyle ekrana damgasını vuran Melis Sezen, son zamanların en çok konuşulan oyuncularından oldu. Kısa sürede kariyerini zirvesine çıkan Sezen, paylaşımlarıyla adından söz ettirdi. Melis Sezen'i mercek altına alan izleyiciler, Melis Sezen'in makyaksız halini görünce tanıyamadı. İşte Sadakatsiz'in yıldızı Melis Sezen'in makyajsız hali...
Giriş Tarihi: 24.03.2021 17:33Güncelleme Tarihi: 24.03.2021 17:35