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TIR şoförlüğü yapan Tolga Karel Florida’da ev aldı!

Yaprak Dökümü dizisinde canlandırdığı rolle hafızalara kazınan Tolga Karel, 2016 yılında Amerika'ya yerleşme kararı almıştı. Sarah Scott ile evlenip iki çocuk babası olan Karel, orada kurduğu işin batmasının ardından TIR şoförlüğü yapmaya başlamıştı. Çocuklarının geleceği için daha sakin bir hayat yaşamaya başlayan Karel, Florida'da ev aldı.

Giriş Tarihi: 24.09.2020 13:42 Güncelleme Tarihi: 24.09.2020 13:47
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TIR şoförlüğü yapan Tolga Karel Florida’da ev aldı!

2005-2010 arası yayınlanan 'Yaprak Dökümü' ile şöhreti yakalayan Tolga Karel, 2016'da Sarah Scott ile evlenip ABD'ye yerleşmişti.

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TIR şoförlüğü yapan Tolga Karel Florida’da ev aldı!

Kurduğu sağlık turizmi şirketi iflas edince eşinin ailesinin Illinois eyaletindeki evine taşınmış, 2018'de ise aylık 8 bin dolara TIR şoförlüğü yapmaya başlamıştı.

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TIR şoförlüğü yapan Tolga Karel Florida’da ev aldı!

Karel "İyi teklif gelirse dönerim" diyordu. Ancak ABD'de yaşamaya devam etme kararı aldı.

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TIR şoförlüğü yapan Tolga Karel Florida’da ev aldı!

HAYATINI DEĞİŞTİREN EVLİLİK!

Eski oyuncu yaptığı açıklamada "Çocuklarımızın geleceği ve daha sakin, huzurlu bir ortamda büyümeleri için Florida'da küçük bir sahil kasabasına yerleşeceğiz" dedi.

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TIR şoförlüğü yapan Tolga Karel Florida’da ev aldı!

HAYALİNİ GERÇEKLEŞTİRDİ

Florida'ya yerleşme hayali olan Tolga Karel dediğini yaptı. Ailesiyle birlikte Florida'ya yerleşen eski oyuncu yeni evinin fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.