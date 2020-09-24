TIR şoförlüğü yapan Tolga Karel Florida’da ev aldı!

Yaprak Dökümü dizisinde canlandırdığı rolle hafızalara kazınan Tolga Karel, 2016 yılında Amerika'ya yerleşme kararı almıştı. Sarah Scott ile evlenip iki çocuk babası olan Karel, orada kurduğu işin batmasının ardından TIR şoförlüğü yapmaya başlamıştı. Çocuklarının geleceği için daha sakin bir hayat yaşamaya başlayan Karel, Florida'da ev aldı.