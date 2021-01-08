Bir Zamanlar Çukurova reytingleri altüst etti! Çukurova'ya bir 'Ümit' geldi

Yıllardır kavuşmak için kader ile savaşan Yılmaz ve Züleyha aşkını, nihayet tüm Çukurova şahitlik ederek kabul etti ama bu kez ölüm onları sonsuza dek ayırdı!

YILMAZ AKKAYA, ARKASINDA SEL OLMUŞ GÖZYAŞLARI BIRAKIP GİTTİ

Aşkın sınırsız, kavganın ölümüne, umudun inadına yaşandığı Çukurova'da tüm engellere rağmen bitmeyen Züleyha ve Yılmaz aşkı, bir trafik kazası ile hüzünlü bir ayrılığa sahne oldu! Tam da Çukurova'ya barış gelmişken, sevenler sevdiklerine kavuşmuş, kaderin oyunu ile bu hikayeye dahil olanlar, saygıyla kendi kaderlerine dönmüşken, yaşadığı kazadan kurtulan Yılmaz hastanede hayata daha fazla tutunamadı! Ama düşmanlarından da sevdiklerinden helallik alıp, vedalaşarak hayata veda etti.