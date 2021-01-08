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08 Ocak 2021, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Bir Zamanlar Çukurova reytingleri altüst etti! Çukurova'ya bir 'Ümit' geldi Bir Zamanlar Çukurova reytingleri altüst etti! Çukurova'ya bir 'Ümit' geldi
Bir Zamanlar Çukurova dün akşam yayınlanan 79. bölümüyle ekrana damga vurdu. Yılmaz'ın son yolcuğuna uğurlandığı bölümde Züleyha'nın gözyaşları yürek parçalarken dizi tüm kategorilerde en çok izlenen yapım oldu. Yılmaz arkasında sel olmuş gözyaşları bırakırken Züleyha küllerinden yeniden doğarken şehre Ümit geldi. Demir, belki de yıllar sonra ilk kez, gözleri ışıldayarak Züleyha'dan başka bir kadına baktı! İşte Bir Zamanlar Çukurova'nın son bölümünde yaşananlar...
Giriş Tarihi: 08.01.2021 11:52 Güncelleme Tarihi: 08.01.2021 11:52
Zamanlar Çukurova'nın yeni bölümü, Tüm Kişiler'de %12,74 izlenme oranı ve %26,55 izlenme payı, AB'de %8,30 izlenme oranı ve %19,05 izlenme payı ve 20+ABC1'de %11,29 izlenme oranı ve %23,36 izlenme payı alarak birinci oldu. Dizi aynı zamanda sosyal medyanın da en çok konuşanları arasındaydı. Bir Zamanlar Çukurova'nın 79.bölümünde #KaderAyırdıBizi etiketi sosyal medyanın gündemindeydi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Yıllardır kavuşmak için kader ile savaşan Yılmaz ve Züleyha aşkını, nihayet tüm Çukurova şahitlik ederek kabul etti ama bu kez ölüm onları sonsuza dek ayırdı!
YILMAZ AKKAYA, ARKASINDA SEL OLMUŞ GÖZYAŞLARI BIRAKIP GİTTİ
Aşkın sınırsız, kavganın ölümüne, umudun inadına yaşandığı Çukurova'da tüm engellere rağmen bitmeyen Züleyha ve Yılmaz aşkı, bir trafik kazası ile hüzünlü bir ayrılığa sahne oldu! Tam da Çukurova'ya barış gelmişken, sevenler sevdiklerine kavuşmuş, kaderin oyunu ile bu hikayeye dahil olanlar, saygıyla kendi kaderlerine dönmüşken, yaşadığı kazadan kurtulan Yılmaz hastanede hayata daha fazla tutunamadı! Ama düşmanlarından da sevdiklerinden helallik alıp, vedalaşarak hayata veda etti.
Ömrünü Yılmaz ile yeniden kavuşmaya adayan Züleyha'nın da, yıllar önce hem eşini hem evlatlarını kaybeden ve onların yerine Yılmaz'ı koyan Fekeli'nin de hali yürek parçaladı!
Demir ve Gülten Züleyha'yı; Fikret ve Nazire Fekeli'yi ayakta tutmaya çalıştılar!
Tam da boşanacakları ama dost kalmaya söz verdikleri gün, oğlunun babasını, eşini, bir zamanlar aşık olduğu adamı kaybeden Müjgan'a da kimse ne diyeceğini bilemedi.
ÇUKUROVA'DAN BİR YILMAZ GEÇTİ!
Züleyha da, Müjgan da evlatlarıyla cenazenin başında yerlerini aldılar. Yılmaz'ın cenazesinde ilk kez, artık tek bir düşmanlık kalmadı! Tüm dualar Yılmaz için hep birlikte edildi. Cenaze namazında gözyaşları sel olup aktı, başta Züleyha ve Fekeli olmak üzere, herkes bir parçasını Yılmaz ile birlikte mezara gömdü.
ZÜLEYHA, YILMAZ'A NASIL AŞIK OLDUĞUNU ANLATTI! DEMİR VE SEVDA'NIN DA YÜREĞİ BURKULDU!
Züleyha, cenazeden sonra Demir ve Sevda'ya Yılmaz ile nasıl tanıştıklarını anlattı. Bir aşk filmi izleyip, sinemadan çıktığından abisine yakalanıp dayak yediğini, ama Yılmaz'ın onu abisinin elinden kurtarışını, o an 'aşık olacağım' adam dediğini gözyaşları içinde kaderin bin bir oyunuyla ailesi olmuş Demir ve Sevda'ya anlattı. Demir ve Sevda da hüzün içinde bu hikâyeyi dinlediler.
Yılmaz'ın cenazesi, duası, mevlüdü ile Fekeli adına Fikret uğraştı. Adeta amcasına evlatsız kalmadığını ispat etti. Bu arada, olan bitenden bir türlü karşılaşamayan, Fikret'in dayısının oğlu Bahtiyar ile Fekeli de tanıştı.