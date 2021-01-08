Hülya Avşar'dan Zehra Çilingiroğlu gafı! Kahkahaya boğdu

Uzun yıllar sonra bir dizi projesi ile ekrana dönmeye hazırlanan Hülya Avşar, Bebek'te kameralara yakalandı. Setlere dönmek için bir dizi kural koyduğu iddiasıyla gündeme gelen Avşar, "İnsani kurallar. Onların dışında çalışmam çok zor." dedi. Karantina döneminde mesleki anlamda bir şeyleri özlediğini söyleyen Avşar, "Kendi lüksümden bu saatten sonra ödün vermeyeceğim" dedi. Avşar, röportaj sırasında kızı Zehra Çilingiroğlu hakkında da büyük bir gafa imza attı.