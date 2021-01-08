Reklamı Kapat<\/div>',t.prepend(i)));y(n.sourceAgnosticLineItemId)}function tt(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&waitForMasthead!=null&&(waitForMasthead=0,waitForMastheadWorkedBefore=1)}function it(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&(waitForMastheadViewablePixel=$("header").length>0?250*(n.inViewPercentage/100)-$("header").height():250*(n.inViewPercentage/100))}function rt(){function r(){return window.pageYOffset!==undefined?window.pageYOffset:(document.documentElement||document.body.parentNode||document.body).scrollTop}function u(n){clearInterval(t);var r=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode.parentNode,u=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode;r.style.cssText="z-index: 99999;";u.style.cssText="width: 100%; display: -webkit-flex; display: flex; -webkit-justify-content: center; justify-content: center; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5); position: fixed; top: 0; left: 50%; -webkit-transform: translateX(-50%); transform: translateX(-50%);";setTimeout(function(){r.removeAttribute("style");u.removeAttribute("style")},(i-n)*250)}function f(){n+=1;n>=i&&clearInterval(t);r()>100&&u(n)}$(".slot_control").remove();var t=setInterval(f,250),n=0,i=20}function u(n){var i,t;if(n!=null&&n!=undefined&&n.length>0){for(i="",t=0;t
0){for(t=0;t
08 Ocak 2021, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Hülya Avşar'dan Zehra Çilingiroğlu gafı! Kahkahaya boğdu Hülya Avşar'dan Zehra Çilingiroğlu gafı! Kahkahaya boğdu
Uzun yıllar sonra bir dizi projesi ile ekrana dönmeye hazırlanan Hülya Avşar, Bebek'te kameralara yakalandı. Setlere dönmek için bir dizi kural koyduğu iddiasıyla gündeme gelen Avşar, "İnsani kurallar. Onların dışında çalışmam çok zor." dedi. Karantina döneminde mesleki anlamda bir şeyleri özlediğini söyleyen Avşar, "Kendi lüksümden bu saatten sonra ödün vermeyeceğim" dedi. Avşar, röportaj sırasında kızı Zehra Çilingiroğlu hakkında da büyük bir gafa imza attı.
Giriş Tarihi: 08.01.2021 09:49 Güncelleme Tarihi: 08.01.2021 09:49
Uzun bir aradan sonra ekranlara dönmeye hazırlanan Hülya Avşar, Bebek'te objektiflere takıldı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Koronavirüs pandemisinin kendisine mesleki anlamda bir şeyleri özlettiğini ifade eden Hülya Avşar, yapım şirketiyle anlaşmadan önce birçok kural ve istekte bulunduğu haberleri hakkında konuştu.
"BU SAATTEN SONRA LÜKSÜMDEN ÖDÜN VERMEM"
Ünlü oyuncu, "İnsani kurallar. Onların dışında çalışmam çok zor. Dizide beklerken orada spor yapabilmem için küçük bir spor alanı kurulmasını istedim. Spordan vazgeçemiyorum, ne yapayım? Hamlaşmaktan korkuyorum. O yüzden böyle bir isteğim oldu" açıklamasını yaptı.
"Kendi lüksümden bu saatten sonra ödün vermeyeceğim" diyen 57 yaşındaki sanatçı, gazetecilerle röportaj yaptığı sırada büyük bir gafa imza attı.
'UZAKTAN KUMANDA' DEDİ
Avşar'ın, kızı Zehra Çilingiroğlu'nun uzaktan eğitim alacağını söylemek isterken "Uzaktan kumanda" demesi, herkesi kahkahaya boğdu.