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18 Ocak 2021, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Sefirin Kızı'nda peş peşe ayrılık! Güzel oyuncunun vedası üzüntüyü arşa taşıdı! Asıl sebebi... Sefirin Kızı'nda peş peşe ayrılık! Güzel oyuncunun vedası üzüntüyü arşa taşıdı! Asıl sebebi...
Star TV ekranlarının heyecanla takip edilen dizisi Sefirin Kızı'nda peş peşe ayrılık haberleri geliyor. Dizide Nare karakterine hayat veren Neslihan Atagül Doğulu'nun vedası hayranlarını üzüyor. Güzel oyuncunun vedası sosyal medya üzerinden açıklandı. Kısa süre önce sağlık sorunu yaşadığı öğrenilen Neslihan Atagül Doğulu'nun hayranları detayları merak ediyor.
Giriş Tarihi: 18.01.2021 22:07 Güncelleme Tarihi: 18.01.2021 22:07
Sefirin Kızı'nda peş peşe ayrılık! Güzel oyuncunun vedası üzüntüyü arşa taşıdı. Star TV ekranlarının merakla takip edilen Sefirin Kızı dizisinde Engin Akyürek ile başrolleri paylaşan Neslihan Atagül Doğulu'nun ayrılık haberi hayranlarını üzdü. Sefirin Kızı dizisinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Oyuncumuz Neslihan Atagül Doğulu'nun sağlık sorunları nedeni ile senaryomuz ve hikayemizde değişiklikler yapmak zorunda kaldık." denildi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Sefirin Kızı dizisinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada
"Oyuncumuz Neslihan Atagül Doğulu'nun sağlık sorunları nedeni ile senaryomuz ve hikayemizde değişiklikler yapmak zorunda kaldık. Bu nedenle yeni bölümlerimizde Neslihan Hanım'ın aramızda olamayacağını siz değerli izleyicilerimize üzülerek bildiriyoruz. Sefirin Kızı Nare olarak serüvenimizin en kıymetlilerinden olan sevgili Neslihan Atagül Doğulu'ya tüm özverili çalışması ve bugüne kadarki katkıları için yürekten teşekkür ediyor, geçmiş olsun diliyoruz." ifadelerine yer verildi.
Geçen hafta Atagül'ün sağlık sorunları yaşadığı, Hızla kilo kaybı yaşayan 28 yaşındaki oyuncuya doktorların geçirgen bağırsak sendromu teşhisi koyduğu iddia edilmişti.
Rahatsızlığından dolayı yaşam kalitesi ciddi şekilde etkilenen Neslihan Atagül, 10 gün rapor almak zorunda kalmıştı.
NESLİHAN ATAGÜL KİMDİR?
Neslihan Atagül Doğulu 20 Ağustos 1992'de doğdu. Yeditepe Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nde okumaktadır.
Neslihan Atagül Doğulu, oyunculuk hayatına ilk kez 2006'da Yaprak Dökümü dizisinde Deniz karakteriyle adım atmıştır. Yine 2006 yılında İlk Aşk filminde oynadı ve bu film ile Altın Koza Film Festivali'nde "Umut Veren Genç Kadın Oyuncu" ödülüne layık görüldü.
18 Kasım 2011 tarihinde Atv'de yayına başlayın, Mahsun Kırmızıgül'ün senaristliğini ve yönetmenliğini yaptığı ilk dizi çalışması olan "Hayat Devam Ediyor" adı dizide Neslihan Atagül, Fikret Kuşkan, Menderes Samancılar gibi ustalarla oynamıştır.