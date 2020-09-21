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The Witcher 2. sezon ne zaman yayınlanacak? Netflix açıklama! The Witcher yeni sezon tarihi belli mi?

The Witcher 2. sezon ne zaman yayınlanacak? Netflix'in başarılı yapımları arasında bulunun The Witcher, ilk sezonuyla büyük beğeni toplamıştı. Dizi ilk sezonuyla beğenileri toplayarak dikkatleri üzerine çekti. Hayranları The Witcher yeni sezon tarihini araştırmaya başladı. Peki, The Witcher 2. sezon ne zaman yayınlanacak? Netflix açıklama! The Witcher yeni sezon tarihi belli mi? Merak edilen detaylar haberimizde...

Giriş Tarihi: 21.09.2020 23:35 Güncelleme Tarihi: 21.09.2020 23:41
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The Witcher 2. sezon ne zaman yayınlanacak? Netflix açıklama! The Witcher yeni sezon tarihi belli mi?

The Witcher 2. sezon ne zaman yayınlanacak? The Witcher yeni sezon tarihi belli mi? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 2. sezon onayını alan dizinin yeni sezon tarihi takipçileri tarafından merak ediliyor. Heyecan fırtınasının süreceği sezonda yeni isimlerin kadroya katılması bekleniyor. Peki, The Witcher 2. sezon ne zaman yayınlanacak? The Witcher yeni sezon tarihi belli mi? Merak edilen detaylar haberimizde...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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The Witcher 2. sezon ne zaman yayınlanacak? Netflix açıklama! The Witcher yeni sezon tarihi belli mi?

THE WİTCHER 2. SEZON NE ZAMAN?

"The Witcher" dizisinin ilk sezon bölümleri Netflix parşivindeki yerini aldı. The Witcher hayranları için beklenen haber geçtiğimiz kasım ayı içerisinde gelmişti. Netflix diziye resmi 2. sezon onayını verdiğini duyurmuştu.

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The Witcher 2. sezon ne zaman yayınlanacak? Netflix açıklama! The Witcher yeni sezon tarihi belli mi?

2. sezonun ne zaman yayınlanacağı ve kesin tarihi henüz bilinmiyor. Ancak çekimlere 2020 yılında başlanacağı için yeni sezonun 2021 yılına doğru yayında olacağı söylenebilir.

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The Witcher 2. sezon ne zaman yayınlanacak? Netflix açıklama! The Witcher yeni sezon tarihi belli mi?

THE WİTCHER KONUSU NE?

Mutasyona uğramış bir canavar avcısı olan Rivyalı Geralt, insanların çoğunlukla yaratıklardan daha uğursuz olduğu, karmaşa içindeki bir dünyada kaderine doğru yol alıyor.

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The Witcher 2. sezon ne zaman yayınlanacak? Netflix açıklama! The Witcher yeni sezon tarihi belli mi?

THE WİTCHER OYUNCU KADROSU

Henry Cavill (Geralt of Rivia), Freya Allan (Prenses Ciri) ve Anya Chalotra (Yennefer) dışında yapımın oyuncu kadrosunda Jodhi May (Kraliçe Calanthe), Björn Hlynur Haraldsson (Eist), Adam Levy (Mousesack), MyAnna Buring (Tissaia de Vries), Mimi Ndiweni (Fringilla Vigo),