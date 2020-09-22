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Merve Boluğur'un eski sevgilisi Burak Dayı paylaşımı sonrası linç yedi!

Merve Boluğur'un bir dönem aşk yaşadığı Burak Dayı, sosyal medyada yaptığı paylaşım sonrası linç yedi. Aşklarıyla yaza damga vuran Merve Boluğur ve Burak Dayı kısa bir süre önce ilişkilerini sonlandırmıştı. Boluğur'la sosyal medyadan tanışıp aşk yaşamaya başlayan Dayı, ayrılığın ardından Burcu Özberk'in paylaşımlarına yorum yapmaya başlamıştı. Burak Dayı yaptığı son yorum sonrası linç yedi.

Giriş Tarihi: 22.09.2020 09:48 Güncelleme Tarihi: 22.09.2020 09:51
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Merve Boluğur'un eski sevgilisi Burak Dayı paylaşımı sonrası linç yedi!

Merve Boluğur ile yaşadığı aşkla adını duyuran Burak Dayı, ayrılığın hemen ardından güzel oyuncu Burcu Özberk'i yakın takibe almıştı.

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Merve Boluğur'un eski sevgilisi Burak Dayı paylaşımı sonrası linç yedi!

Merve Boluğur'u Instagram'da uzun yıllar takip ederek her fotoğrafına yorum yazan Burak Dayı, Boluğur'un dikkatini bu şekilde çekmeyi başarmıştı.

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Merve Boluğur'un eski sevgilisi Burak Dayı paylaşımı sonrası linç yedi!

Burak Dayı yakın takibine aldığı Burcu Özberk'in fotoğraflarını da seri bir şekilde beğendikten sonra siyah beyaz bir fotoğrafın altına yorum bıraktı.

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Merve Boluğur'un eski sevgilisi Burak Dayı paylaşımı sonrası linç yedi!

LİNÇ YEDİ, HESABINI KAPATTI

Dayı, kısa bir süre sonra güzel oyuncunun hayranlarından tepki görünce önce mesajını sildi sonra da Instagram hesabını kapatmak zorunda kaldı. Dayı, Özberk'in fotoğrafının altına "Kendimi bana geri verme" yorumunu yazmıştı.

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Merve Boluğur'un eski sevgilisi Burak Dayı paylaşımı sonrası linç yedi!

Bir haftadır Instagram hesabını kapalı tutan Burak Dayı'nın ardından sosyal medyada "linç yemekten korkuyor" yorumları yapıldı.