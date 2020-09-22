Merve Boluğur'un eski sevgilisi Burak Dayı paylaşımı sonrası linç yedi!

Merve Boluğur'un bir dönem aşk yaşadığı Burak Dayı, sosyal medyada yaptığı paylaşım sonrası linç yedi. Aşklarıyla yaza damga vuran Merve Boluğur ve Burak Dayı kısa bir süre önce ilişkilerini sonlandırmıştı. Boluğur'la sosyal medyadan tanışıp aşk yaşamaya başlayan Dayı, ayrılığın ardından Burcu Özberk'in paylaşımlarına yorum yapmaya başlamıştı. Burak Dayı yaptığı son yorum sonrası linç yedi.