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Haberler Galeri Çukur dizisinin Arık Böke Erdenet’i Barış Arduç ve Gupse Özay hakkında şok gerçek! Meğer aralarında...

Çukur dizisinin Arık Böke Erdenet’i Barış Arduç ve Gupse Özay hakkında şok gerçek! Meğer aralarında...

Çukur dizisinde canlandırdığı Arık Böke Erdenet karakterine hayat veren Barış Arduç ekranlara fırtına gibi geri döndü. Kısa bir süre önce 6 yıllık sevgilisi Gupse Özay ile nikah masasına oturan Barış Arduç özel hayatıyla en çok konuşulan isimlerden oldu. Sevenleri tarafından mercek altına alınan Barış Arduç ve Gupse Özay arasındaki boy farkı dikkat çekti. İşte Gupse Özay ve Barış Arduç ile birlikte birçok ünlünün boyları...

Giriş Tarihi: 21.09.2020 17:54 Güncelleme Tarihi: 21.09.2020 17:58
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Çukur dizisinin Arık Böke Erdenet’i Barış Arduç ve Gupse Özay hakkında şok gerçek! Meğer aralarında...

Çukur dizisindeki rolüyle sosyal medyanın gündemine oturan Barış Arduç ekranların en çok konuşulan ismi oldu. Kısa bir süre önce Gupse Özay ile nikah masasına oturan Barış Arduç özel hayatıyla merak konusu olurken ikili arasındaki boy farkı dikkat çekti. İşte sevenleri tarafından mercek altına alınan Gupse Özay ve Barış Arduç ile birlikte birçok ünlünün boyları.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Çukur dizisinin Arık Böke Erdenet’i Barış Arduç ve Gupse Özay hakkında şok gerçek! Meğer aralarında...

DAMLA SÖNMEZ – 162 CM

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Çukur dizisinin Arık Böke Erdenet’i Barış Arduç ve Gupse Özay hakkında şok gerçek! Meğer aralarında...

ARAS BULUT İYNEMLİ 183 CM

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Çukur dizisinin Arık Böke Erdenet’i Barış Arduç ve Gupse Özay hakkında şok gerçek! Meğer aralarında...

NEJAT İŞLER 183 CM

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Çukur dizisinin Arık Böke Erdenet’i Barış Arduç ve Gupse Özay hakkında şok gerçek! Meğer aralarında...

HAZAL SUBAŞI 166 CM