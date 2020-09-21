Çukur dizisinin Arık Böke Erdenet’i Barış Arduç ve Gupse Özay hakkında şok gerçek! Meğer aralarında...

Çukur dizisinde canlandırdığı Arık Böke Erdenet karakterine hayat veren Barış Arduç ekranlara fırtına gibi geri döndü. Kısa bir süre önce 6 yıllık sevgilisi Gupse Özay ile nikah masasına oturan Barış Arduç özel hayatıyla en çok konuşulan isimlerden oldu. Sevenleri tarafından mercek altına alınan Barış Arduç ve Gupse Özay arasındaki boy farkı dikkat çekti. İşte Gupse Özay ve Barış Arduç ile birlikte birçok ünlünün boyları...