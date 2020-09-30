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Haberler Galeri The Witcher 2. sezon ne zaman yayınlanacak? Netflix açıkladı mı? The Witcher yeni sezon tarihi açıklandı mı?

The Witcher 2. sezon ne zaman yayınlanacak? Netflix açıkladı mı? The Witcher yeni sezon tarihi açıklandı mı?

The Witcher 2. sezon ne zaman yayınlanacak? Netflix'in başarılı yapımları arasında yer alan The Witcher'ın yeni sezon tarihi merak ediliyor. Geçtiğimiz yıla damga vuran dizisi The Witcher'ın 2. sezon çekimleri başlaması hayranlarını heyecanlandırdı. The Witcher 2. sezon ne zaman yayınlanacak? Sorusunun cevabı araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte, Netflix açıkladı mı? The Witcher yeni sezon tarihi açıklandı mı? Merak edilen detaylar haberimizde...

Giriş Tarihi: 30.09.2020 23:24 Güncelleme Tarihi: 30.09.2020 23:30
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The Witcher 2. sezon ne zaman yayınlanacak? Netflix açıkladı mı? The Witcher yeni sezon tarihi açıklandı mı?

The Witcher 2. sezon ne zaman yayınlanacak? The Witcher yeni sezon tarihi açıklandı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. The Witcher dizisinin çekimlere başlaması büyük heyecan uyandırdı. Fantastik bir roman serisinden önce oyuna şimdi de ekrana uyarlanan dizide başkarakter Rivialı Geralt'ı Henry Cavill canlandırıyor. The Witcher 2. sezon ne zaman yayınlanacak? Netflix açıkladı mı? The Witcher yeni sezon tarihi açıklandı mı? İşte detaylar haberimizde...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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The Witcher 2. sezon ne zaman yayınlanacak? Netflix açıkladı mı? The Witcher yeni sezon tarihi açıklandı mı?

THE WITCHER 2. SEZON NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Yarım kalan ikinci sezon çekimlerine başlanan The Witcher için açıklanan ilk yayın tarihi 2021'in ilk aylarıydı.

The Witcher 2. sezonu için henüz net bir tarih verilmese de çekimlerin ertelenmesinden kaynaklanan aksaklıklar sebebiyle yeni sezonun 2021'in son çeyreğinde yayınlanacağı düşünülüyor.

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The Witcher 2. sezon ne zaman yayınlanacak? Netflix açıkladı mı? The Witcher yeni sezon tarihi açıklandı mı?

THE WITCHER 2. SEZON KONUSU

İlk sezonun sonunda dizinin iki kilit karakteri Geralt ve Ciri bir araya geldi. İkinci sezonda ise Geralt, Ciri'yi koruması altına alacak ve ona özel güçlerini kullanmayı öğrenmesi konusunda yardım edecek.

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The Witcher 2. sezon ne zaman yayınlanacak? Netflix açıkladı mı? The Witcher yeni sezon tarihi açıklandı mı?

Aynı zamanda yeni sezonda Geralt karakterinin geçmişine dair daha çok şey öğreneceğiz ve bu gizemli ve biraz da agresif karakterin arkasında nasıl bir hikâye yattığını da izleme şansımız olacak. Ciri ise artık geçmişini, ailesini ve yaşadığı tüm zorlu günleri geride bırakarak yeni bir sayfa açacak ve kendine yeni bir 'aile' kuracak.

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The Witcher 2. sezon ne zaman yayınlanacak? Netflix açıkladı mı? The Witcher yeni sezon tarihi açıklandı mı?

Yennefer'in ise ilk sezonun sonunda verdiği savaşta verdiği mücadeleden sonra bir süre kendini toparlamak için uğraşması gerekecek gibi görünüyor. Ancak ne kadar güçlü bir karakter olduğunu bize gösteren Yennefer, yeni sezonda gücünü yenden toplamaya başlayacak ve hikayedeki sarsılmaz yeriyle karşımıza çıkacak.