The Witcher 2. sezon ne zaman yayınlanacak? Netflix'in başarılı yapımları arasında yer alan The Witcher'ın yeni sezon tarihi merak ediliyor. Geçtiğimiz yıla damga vuran dizisi The Witcher'ın 2. sezon çekimleri başlaması hayranlarını heyecanlandırdı. The Witcher 2. sezon ne zaman yayınlanacak? Sorusunun cevabı araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte, Netflix açıkladı mı? The Witcher yeni sezon tarihi açıklandı mı? Merak edilen detaylar haberimizde...