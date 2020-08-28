The Witcher 2. sezon ne zaman başlayacak? The Witcher yeni sezon tarihi belli oldu mu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. The Witcher 2. sezonu, dijital dizi ve film izleme sitesi Netflix üzerinden yayınlanmaya devam edecek. Peki, The Witcher 2. sezon ne zaman başlayacak? The Witcher yeni sezon tarihi belli oldu mu? Merak edilen detaylar haberimizde...