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The Witcher 2. sezon ne zaman başlayacak? Netflix'ten flaş açıklama! The Witcher yeni sezon tarihi belli oldu mu?

The Witcher 2. sezon ne zaman başlayacak? Netflix'in başarılı yapımları arasında yer alan The Witcher'ın 2. sezonunun ne zaman yayınlanacağı merak ediliyor. Dizi ilk sezonuyla beğenileri toplayarak dikkatleri üzerine çekti. Hayranları The Witcher yeni sezon tarihini araştırmaya başladı. Peki, The Witcher 2. sezon ne zaman başlayacak? The Witcher yeni sezon tarihi belli oldu mu? Merak edilen detaylar haberimizde...

Giriş Tarihi: 28.08.2020 23:23 Güncelleme Tarihi: 28.08.2020 23:30
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The Witcher 2. sezon ne zaman başlayacak? Netflix'ten flaş açıklama! The Witcher yeni sezon tarihi belli oldu mu?

The Witcher 2. sezon ne zaman başlayacak? The Witcher yeni sezon tarihi belli oldu mu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. The Witcher 2. sezonu, dijital dizi ve film izleme sitesi Netflix üzerinden yayınlanmaya devam edecek. Peki, The Witcher 2. sezon ne zaman başlayacak? The Witcher yeni sezon tarihi belli oldu mu? Merak edilen detaylar haberimizde...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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The Witcher 2. sezon ne zaman başlayacak? Netflix'ten flaş açıklama! The Witcher yeni sezon tarihi belli oldu mu?

THE WİTCHER 2. SEZON NE ZAMAN?

"The Witcher" dizisinin ilk sezon bölümleri Netflix parşivindeki yerini aldı. The Witcher hayranları için beklenen haber geçtiğimiz kasım ayı içerisinde gelmişti. Netflix diziye resmi 2. sezon onayını verdiğini duyurmuştu.

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The Witcher 2. sezon ne zaman başlayacak? Netflix'ten flaş açıklama! The Witcher yeni sezon tarihi belli oldu mu?

2. sezonun ne zaman yayınlanacağı ve kesin tarihi henüz bilinmiyor. Ancak çekimlere 2020 yılında başlanacağı için yeni sezonun 2021 yılına doğru yayında olacağı söylenebilir.

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The Witcher 2. sezon ne zaman başlayacak? Netflix'ten flaş açıklama! The Witcher yeni sezon tarihi belli oldu mu?

THE WİTCHER KONUSU NE?

Mutasyona uğramış bir canavar avcısı olan Rivyalı Geralt, insanların çoğunlukla yaratıklardan daha uğursuz olduğu, karmaşa içindeki bir dünyada kaderine doğru yol alıyor.

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The Witcher 2. sezon ne zaman başlayacak? Netflix'ten flaş açıklama! The Witcher yeni sezon tarihi belli oldu mu?

THE WİTCHER OYUNCU KADROSU

Henry Cavill (Geralt of Rivia), Freya Allan (Prenses Ciri) ve Anya Chalotra (Yennefer) dışında yapımın oyuncu kadrosunda Jodhi May (Kraliçe Calanthe), Björn Hlynur Haraldsson (Eist), Adam Levy (Mousesack), MyAnna Buring (Tissaia de Vries), Mimi Ndiweni (Fringilla Vigo),