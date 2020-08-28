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The Witcher 2. sezon ne zaman başlayacak? Netflix'ten flaş açıklama! The Witcher yeni sezon tarihi belli oldu mu?
The Witcher 2. sezon ne zaman başlayacak? Netflix'in başarılı yapımları arasında yer alan The Witcher'ın 2. sezonunun ne zaman yayınlanacağı merak ediliyor. Dizi ilk sezonuyla beğenileri toplayarak dikkatleri üzerine çekti. Hayranları The Witcher yeni sezon tarihini araştırmaya başladı. Peki, The Witcher 2. sezon ne zaman başlayacak? The Witcher yeni sezon tarihi belli oldu mu? Merak edilen detaylar haberimizde...
Giriş Tarihi: 28.08.2020 23:23 Güncelleme Tarihi: 28.08.2020 23:30
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