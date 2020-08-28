Arka Sokaklar efsaneleri Gamze Özçelik ve Uğur Pektaş'ın oğlu dikkat çekti! İşte Murathan...

Arka Sokaklar dizisinin unutulma isimleri arasına giren Gamze Özçelik ve eşi Uğur Pektaş özel hayatlayla sevenlerinin ilgi odağı oldu. Magazin dünyasının yakından takip ettiği Arka Sokaklar'ın Zeynep komiseri Gamze Özçelik ve eşi Uğur Pektaş'ın oğlu Murat'ın fotoğrafları dikkat çekti. İşte Gamze Özçelik ve ünlülerin mjerak edilen çocukları...