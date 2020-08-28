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Arka Sokaklar efsaneleri Gamze Özçelik ve Uğur Pektaş'ın oğlu dikkat çekti! İşte Murathan...

Arka Sokaklar dizisinin unutulma isimleri arasına giren Gamze Özçelik ve eşi Uğur Pektaş özel hayatlayla sevenlerinin ilgi odağı oldu. Magazin dünyasının yakından takip ettiği Arka Sokaklar'ın Zeynep komiseri Gamze Özçelik ve eşi Uğur Pektaş'ın oğlu Murat'ın fotoğrafları dikkat çekti. İşte Gamze Özçelik ve ünlülerin mjerak edilen çocukları...

Giriş Tarihi: 28.08.2020 18:44 Güncelleme Tarihi: 28.08.2020 18:46
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Arka Sokaklar efsaneleri Gamze Özçelik ve Uğur Pektaş'ın oğlu dikkat çekti! İşte Murathan...

Televizyonu bırakarak kendini Afrika'daki yoksullara yardım etmeye adayan Gamze Özçelik, adeta yepyeni bir hayat yaşıyor. Gamze Özçelik ve oğlu Murathan'ın fotoğrafları sevenlerini şaşırttı. Murathan'ın magazinden uzak büyümesini isteyen Gamze Özçelik, herkesi şoke etti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Arka Sokaklar efsaneleri Gamze Özçelik ve Uğur Pektaş'ın oğlu dikkat çekti! İşte Murathan...

İşte Gamze Özçelik ve ünlülerin mjerak edilen çocukları...

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Arka Sokaklar efsaneleri Gamze Özçelik ve Uğur Pektaş'ın oğlu dikkat çekti! İşte Murathan...

İşte Pelin Akil ve ünlülerin çocukları...

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Arka Sokaklar efsaneleri Gamze Özçelik ve Uğur Pektaş'ın oğlu dikkat çekti! İşte Murathan...

Pelin Akil Anıl Altan çiftinin ikizlerinin isimleri ise Alin ve Lina.

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Arka Sokaklar efsaneleri Gamze Özçelik ve Uğur Pektaş'ın oğlu dikkat çekti! İşte Murathan...

İşte Alin ve Lina