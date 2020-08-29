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Kıvanç Tatlıtuğ'un sağlık durumu hakkında yeni gelişme!
Bir süredir eşi Başak Dizer ile birlikte Bodrum'da tatilde olduğu iddia edilen Kıvanç Tatlıtuğ'un dün özel bir hastaneye giderek koronavirüs testi yaptırdığı iddia edilmişti. Oyuncunun rutin kontroller için hastaneye gittiği öğrenildi.
Giriş Tarihi: 29.08.2020 09:08 Güncelleme Tarihi: 29.08.2020 09:10
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Kıvanç Tatlıtuğ'un sağlık durumu hakkında yeni gelişme!
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Kıvanç Tatlıtuğ'un sağlık durumu hakkında yeni gelişme!
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Kıvanç Tatlıtuğ'un sağlık durumu hakkında yeni gelişme!
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Kıvanç Tatlıtuğ'un sağlık durumu hakkında yeni gelişme!
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Kıvanç Tatlıtuğ'un sağlık durumu hakkında yeni gelişme!