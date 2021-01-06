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07 Ocak 2021, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri The Last Kingdom hayranlarına müjde: "O kala alınacak" The Last Kingdom 5. sezon ne zaman başlayacak? Yeni sezon... The Last Kingdom hayranlarına müjde: "O kala alınacak" The Last Kingdom 5. sezon ne zaman başlayacak? Yeni sezon...
The Last Kingdom 5. sezon ne zaman başlayacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Netflix'in başarılı yapılmarı arasında yer alan The Last Kingdom'un yeni sezon tarihi merak ediliyor. Yayınlanan ilk dört sezonu heyecanla takip edilen dizi hakkında çeşitli iddialar gündeme geliyor. "The Last Kingdom 5. sezon ne zaman başlayacak?" sorusunun yanıtı araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte, The Last Kingdom 5. sezon ne zaman başlayacak? Yeni sezon...
Giriş Tarihi: 06.01.2021 23:01
The Last Kingdom 5. sezon ne zaman başlayacak? Yeni sezon tarihi açıklandı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Netflix'in başarılı yapımları arasında yer alan dizinin yeni sezonun ne zaman yayınlanacağı merak ediliyor. İngiliz yapımı dizinin ilk 4 sezonu büyük beğeni toplamıştı. İşte, The Last Kingdom 5. sezon ne zaman başlayacak? Yeni sezon...
GALERİ DEVAM EDİYOR THE LAST KİNGDOM 5. SEZON NE ZAMAN?
The Last Kingdom'ın Netflix'te beşinci sezonun çekilip çekilmeyeceği henüz doğrulanmadı. Yayın şirketi daha fazla bölüm oluşturmadan önce dizinin popülerliğini değerlendirmek isteyecektir. Bu sayfayı beşinci sezon hakkında yeni bilgilerle birlikte güncelleyeceğiz.
THE LAST KİNGDOM KONUSU
Bir İngiliz Kralı'nın oğlu olan Uhtred, babasının savaşta ölmesiyle Kont Ragnar'ın kölesi olarak Paganların yaşadığı bölgeye götürülür.
O bölgede çocukluğunu geçiren Uhtred, Kont Ragnar'ın bir saldırı sonucu ölmesiyle yeniden İngilitere'ye döner. Babasının ölmesiyle tahta amcası geçmiştir ve varis olan Uhtred'i öldürmek ister. Kont Ragnar'ı Uhtred'in öldürdüğü hakkında bir iftira ortaya atar.
Uhtred, ne İngilizlerden ne de Paganlardan yardım alamaz. Yardım için dolaşmaya başlar ve Wessex Kralığı'na gider. Burada Alfred ile tanışır. Alfred, İngiltere'yi Pagan istilasından kurtarmak ve tek çatı altında toplamak istemektedir.