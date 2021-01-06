Sadakatsiz yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kanal D ile Sadakatsiz 13. bölüm fragmanı son saatlerin en çok merak edilen hususları arasında yer alıyor. Kanal D ekranlarının vazgeçilmezleri arasında yer alan Sadakatsiz dizisi bu akşam yayınlanmadı. Son bölümde; Asya'nın uğradığı saldırı hem Asya-Ali, Volkan- Derin cephesinde beklenmedik sonuçlar doğurur. Bahar ve Mert'in ilişkileri yeni bir sınavdan geçerken, Gönül kızının evliliği için ipleri elinden bırakmamaya kararlıdır. İşte, Sadakatsiz yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kanal D ile Sadakatsiz 13. bölüm fragmanı...