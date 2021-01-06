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07 Ocak 2021, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri "Herkes hak ettiğini yaşar" Sadakatsiz yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kanal D ile Sadakatsiz 13. bölüm fragmanı... "Herkes hak ettiğini yaşar" Sadakatsiz yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kanal D ile Sadakatsiz 13. bölüm fragmanı...
Sadakatsiz yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Dizinin son bölümünde yaşanan gelişmelerin ardından yaşanacak gelişmeler merak ediliyor. Derin, Asya'ya yaşattıklarını yaşamaktan korkmaya başladı. Sadakatsiz son bölümde; Bahar ve Mert'in ilişkileri yeni bir sınavdan geçerken, Gönül kızının evliliği için ipleri elinden bırakmamaya kararlıdır. Hayranları dizinin 13. bölüm fragmanını araştırmaya başladı. İşte, Sadakatsiz yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kanal D ile Sadakatsiz 13. bölüm fragmanı...
Giriş Tarihi: 06.01.2021 23:51
Sadakatsiz yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kanal D ile Sadakatsiz 13. bölüm fragmanı son saatlerin en çok merak edilen hususları arasında yer alıyor. Kanal D ekranlarının vazgeçilmezleri arasında yer alan Sadakatsiz dizisi bu akşam yayınlanmadı. Son bölümde; Asya'nın uğradığı saldırı hem Asya-Ali, Volkan- Derin cephesinde beklenmedik sonuçlar doğurur. Bahar ve Mert'in ilişkileri yeni bir sınavdan geçerken, Gönül kızının evliliği için ipleri elinden bırakmamaya kararlıdır. İşte, Sadakatsiz yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kanal D ile Sadakatsiz 13. bölüm fragmanı...
GALERİ DEVAM EDİYOR SADAKATSİZ 13. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?
Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Sadakatsiz'in 12. son bölümü bu akşam ekranlara geldi. Dizinin sona ermesinin ardından yeni bölüm fragmanı sorgulanmaya başlandı. Ancak henüz 13. bölüm fragmanı yayınlanmadı. Fragman yayınlandığında haberimize eklenecektir.
SADAKATSİZ BU AKŞAM NEDEN YOK?
Sadakatsiz'in yeni bölümü bu akşam ekranlarda yayınlanmayacak. Cansu Dere ve Caner Cindoruk'un başrolünde yer aldığı Sadakatsiz'in tekrar bölümü yayın akışında yer aldı. Yılbaşı nedeniyle bazı diziler 1 hafta ara verdi. Bundan dolayı Sadakatsiz'in yeni bölümünün olmadığı düşünülüyor.
SADAKATSİZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Asya'nın uğradığı saldırı hem Asya-Ali, Volkan- Derin cephesinde beklenmedik sonuçlar doğurur. Bahar ve Mert'in ilişkileri yeni bir sınavdan geçerken, Gönül kızının evliliği için ipleri elinden bırakmamaya kararlıdır.Vakıf yararına yapılacak kermes herkesi bir araya getirirken, şüphelerinin peşinden giden Derin hangi gerçeklerle yüz yüze gelecektir.
Derin'in korktuğu başına gelecek midir? Volkan'ın gizli kullandığı telefonda neler var? Derin, bu duruma nasıl tepki verecek? Yoksa Asya'nın başına gelenler Derin'in de mi başına gelecek?