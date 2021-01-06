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07 Ocak 2021, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Masumlar Apartmanı'nda ayrılık iddiası! Hayranları şaşkınlık içinde! O sahneler... Masumlar Apartmanı'nda ayrılık iddiası! Hayranları şaşkınlık içinde! O sahneler...
Masumlar Apartmanı'nda ayrılık iddiası! Hayranları şaşkınlık içinde. TRT 1 ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Masumlar Apartmanı dizisi, yeni bölümüyle ekranlara gelmeye devam ediyor. Dizinin son bölümünde "Naci" karakterine hayat veren Tansel Öngel'in ölerek diziye veda edeceği iddiası hayranlarını üzdü. Masumlar Apartmanı yeni bölümü hayranları tarafından iple çekiliyor.
Giriş Tarihi: 06.01.2021 22:26
TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Masumlar Apartmanı, Salı akşamları yeni bölümüyle izleyenlerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Dizinin yayınlanan bölümlerinde ise, Safiye'nin büyük aşkı Naci'nin ne zaman karşısına çıkacağı merak ediliyor. Dizide Naci karakterine hayat veren Tansel Öngel'in yeni bölümlerde diziden ayrılacağı iddiası kafaları karıştırdı. Hayranları iddiaların detaylarını araştırmaya başladı.
GALERİ DEVAM EDİYOR MASUMLAR APARTMANI NACİ ÖLECEK Mİ?
Dizide Naci karakterine hayat veren Tansel Öngel'in diziden ayrılacağı iddiası yer alıyor. Ancak kanal tarafından konuyla ilgili açıklama yapılmadı. Eğer konuyla ilgili açıklama gelirse detaylar ahaber.com.tr'de yer alacak.
MASUMLAR APARTMANI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Safiye, Naci'nin mesajı görüp görmediği endişesiyle kıvranırken, Naci ise bambaşka bir sıkıntı içindedir. Eski eşi Gülru'nun çıkıp gelmesi tüm dengesini sarsmıştır. Gülben ise ablasındaki değişime tanık olmaktan mutlu, küçük müdahalelerle Safiye ve Naci'yi bir araya getirmek için çabalamaktadır.
Tam başarıya ulaştığını düşünürken ortaya çıkan bir yabancı, Safiye'nin tüm dünyasını yıkacak bir sırrı öğrenmesine neden olur. Ege'nin Haluk'u eve getirmesi, İnci'nin duygularını altüst eder. İnci, Ege ve dedesine belki de bugüne kadar hiç göstermediği bir tepkiyi gösterir. Han ve İnci, bütün bu olayların üstüne radikal bir karar alırlar.
TANSEL ÖNGEL KİMDİR? Tansel Öngel, 24 Eylül 1976 Kilis'de doğmuştur. Babaannesi Selanik göçmeni, anneannesi Mısırlı, dedesi Lübnanlı. Anne ve babası öğretmen olduğu için görev yaptıkları Gaziantep, Kilis'de doğdu, Ankara'da büyüdü.