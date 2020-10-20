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21 Ekim 2020, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri The Last Kingdom 5. sezon ne zaman başlayacak? Netflix The Last Kingdom yeni sezon tarihi açıklandı mı? The Last Kingdom 5. sezon ne zaman başlayacak? Netflix The Last Kingdom yeni sezon tarihi açıklandı mı?
The Last Kingdom 5. sezon ne zaman başlayacak? Yayınlanan bölümleriyle adından söz ettirmeyi başaran The Last Kingdom'ın yeni sezon tarihi merak ediliyor. Yayınlanan ilk 4 sezonuyla dikkatleri üzerine toplayan dizinin hayranları 5. sezon tarihini araştırmaya başladı. İşte, The Last Kingdom 5. sezon ne zaman başlayacak? Netflix The Last Kingdom yeni sezon tarihi açıklandı mı?
Giriş Tarihi: 20.10.2020 23:33 Güncelleme Tarihi: 20.10.2020 23:37
The Last Kingdom 5. sezon ne zaman başlayacak? Netflix The Last Kingdom yeni sezon tarihi açıklandı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Netflix'in başarılı yapımları arasında yer alan dizinin yeni sezonun ne zaman yayınlanacağı merak ediliyor. İngiliz yapımı dizinin ilk 4 sezonu büyük beğeni toplamıştı. İşte, The Last Kingdom 5. sezon ne zaman başlayacak? Netflix The Last Kingdom yeni sezon tarihi açıklandı mı?
GALERİ DEVAM EDİYOR NETFLİX'TE THE LAST KİNGDOM 5. SEZON NE ZAMAN?
The Last Kingdom'ın Netflix'te beşinci sezonun çekilip çekilmeyeceği henüz doğrulanmadı. Yayın şirketi daha fazla bölüm oluşturmadan önce dizinin popülerliğini değerlendirmek isteyecektir. Bu sayfayı beşinci sezon hakkında yeni bilgilerle birlikte güncelleyeceğiz.
THE LAST KİNGDOM KONUSU
Bir İngiliz Kralı'nın oğlu olan Uhtred, babasının savaşta ölmesiyle Kont Ragnar'ın kölesi olarak Paganların yaşadığı bölgeye götürülür.
O bölgede çocukluğunu geçiren Uhtred, Kont Ragnar'ın bir saldırı sonucu ölmesiyle yeniden İngilitere'ye döner. Babasının ölmesiyle tahta amcası geçmiştir ve varis olan Uhtred'i öldürmek ister. Kont Ragnar'ı Uhtred'in öldürdüğü hakkında bir iftira ortaya atar.
Uhtred, ne İngilizlerden ne de Paganlardan yardım alamaz. Yardım için dolaşmaya başlar ve Wessex Kralığı'na gider. Burada Alfred ile tanışır. Alfred, İngiltere'yi Pagan istilasından kurtarmak ve tek çatı altında toplamak istemektedir.