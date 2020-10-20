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20 Ekim 2020, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Oktay Kaynarca çıkan yalan haberlerin ardından konuştu: İnternet yasası çıkmalı Oktay Kaynarca çıkan yalan haberlerin ardından konuştu: İnternet yasası çıkmalı
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın dizisinin yıldızı Oktay Kaynarca'nın 25 yaşındaki Gizem Acar ile sevgili olduğu ve ikilinin bebek beklediği iddiası gündeme gelmişti. Konuyla ilgili sosyal medyadan açıklama yapan Kaynarca, çıkan haberleri yalanlamıştı. Konuyla ilgili bir açıklama daha yapan Kaynarca, çıkan haberlere karşı 'İnternet yasası çıkmalı' dedi.
Giriş Tarihi: 20.10.2020 17:02 Güncelleme Tarihi: 20.10.2020 17:05
Geçtiğimiz günlerde kendisinden 30 yaş küçük model ve oyuncu Gizem Acar ile sevgili olduğu üstelik bu birliktelikten bir de bebek beklediği iddia edilen Oktay Kaynarca, ilk kez konuştu.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Oktay Kaynarca, sevgilisi olduğu iddia edilen Gizem Acar'ın hamile olduğu iddialarına Instagram hesabından açıklık getirdi. Atv ekranlarında yayınlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' dizisinin Hızır Çakırbeylisi'nin geçtiğimiz günlerde 25 yaşındaki Gizem Acar ile sevgili olduğu gündemde yer almıştı. Bu iddianın ardından sosyal medyada hızla yayılan, 'Oktay Kaynarca'nın sevgilisi hamile' iddiası, usta oyuncuyu çileden çıkardı.
Ünlü oyuncunun, Instagram hesabından yaptığı paylaşım şöyle:
"Sosyal medya insanların kendilerini kendi istedikleri gibi ifade edebilmenin özgürce yaşandığı bir alan ve bence de önemli bir mecra. Ne yazik ki bu alanda da hemen ard niyetle çalışan, bu ard niyetlerini dikkat çekmek, sözüm ona takipçi sayısı arttırmak adına iğrenç boyutlara taşıyan ne olduklarını anlamakta zorlandığımız kişi ve kişiler tarafından yönetilen hesaplar, şer ve gıybet üzerinden beslenerek insanların hayatlarına mutsuzluk da katıyorlar."
"Her sabah kalktığımızda gün geçmiyor ki bir saçmalık, bir iğrençlik, bir yalanla karşılaşmayalım. Artık sosyal medya hesapları sahiplerinin sorumluluğunda olmalı yani hesap sahiplerinin kimlikleri tescil edilmelidir ki yasal düzenmeler doğrultusunda sorumluluklarını bilsinler.
Kendi adıma söylemek isterim ki, kendimle ilgili benden duymadığınız herşey yalandır ve benim adıma bunu yapan herkesle ilgili yasal mücadelem devam edecektir."
Çirkin iddiaların ardından Oktay Kaynarca ilk kez konuştu. Oktay Kaynarca, sevgilisi olduğu iddia edilen Gizem Acar olayı üzerinden çağrıda da bulundu.