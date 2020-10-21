Reklamı Kapat<\/div>',t.prepend(i)));AdDev.GetAllBidResponses();y(n.sourceAgnosticLineItemId)}function tt(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&waitForMasthead!=null&&(waitForMasthead=0,waitForMastheadWorkedBefore=1)}function it(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&(waitForMastheadViewablePixel=$("header").length>0?250*(n.inViewPercentage/100)-$("header").height():250*(n.inViewPercentage/100))}function rt(){function r(){return window.pageYOffset!==undefined?window.pageYOffset:(document.documentElement||document.body.parentNode||document.body).scrollTop}function u(n){clearInterval(t);var r=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode.parentNode,u=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode;r.style.cssText="z-index: 99999;";u.style.cssText="width: 100%; display: -webkit-flex; display: flex; -webkit-justify-content: center; justify-content: center; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5); position: fixed; top: 0; left: 50%; -webkit-transform: translateX(-50%); transform: translateX(-50%);";setTimeout(function(){r.removeAttribute("style");u.removeAttribute("style")},(i-n)*250)}function f(){n+=1;n>=i&&clearInterval(t);r()>100&&u(n)}$(".slot_control").remove();var t=setInterval(f,250),n=0,i=20}function u(n){var i,t;if(n!=null&&n!=undefined&&n.length>0){for(i="",t=0;t
0){for(t=0;t
21 Ekim 2020, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri EDHO'nun 168. bölümünde olaylar bitmedi! Hızır ve Alpaslan neler yaşadı? İşte EDHO'nun gerçekleri EDHO'nun 168. bölümünde olaylar bitmedi! Hızır ve Alpaslan neler yaşadı? İşte EDHO'nun gerçekleri
ATV'nin sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 168. bölümünde yine Hızır'ın başı dertten kurtulmuyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni bölümünde Alpaslan da Yaman'ın mekanını bastı. İşte Türkiye'nin gündemine oturan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 168. bölümüne damga vuran o anlar...
Giriş Tarihi: 21.10.2020 00:58 Güncelleme Tarihi: 21.10.2020 01:04
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin 168. bölümüne Alpaslan'ın tek başına Yaman'ın mekanını basması damga vurdu. Alpaslan'ın çatışmada yaşadıkları ve Hızır'ın bir kez daha başının dertten kurtulmaması seyirciyi ekran başına kilitledi.
GALERİ DEVAM EDİYOR Yaman'ın mekanına giden Alpaslan önce dışardan mekanı izledi ve adamların sayısına baktı. İki silahını da eline alan Alpaslan tek baş��na Yaman'ın mekanını bastı. Milyonları heyecanlandıran sahnede Alpaslan, tek başına Yaman'ın adamlarını tek tek öldürdü. HIZIR'IN DA BAŞI DERTTEN KURTULMUYOR
Çakırbeyli ailesinde sular durulmaz. Alpaslan'ın başına buyruk verdiği kararlar yetmezmiş gibi Hızır Reis bu kez de kardeşi İlyas yüzünden zor durumda kalmıştır. Ölümden dönen Hızır Reis, sorumlusu Bahar Sincanlı'yı affetmiştir. Buna rağmen Bahar Sincanlı'nın infaz emrini veren İlyas Çakırbeyli, abisini zor bir karar vermek zorunda bırakır.