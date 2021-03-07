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07 Mart 2021, Pazar
ANA SAYFA Haberler Galeri Teşkilat oyuncuları kimdir? Teşkilat konusu nedir, nerede çekiliyor? İşte merak edilenler.... Teşkilat oyuncuları kimdir? Teşkilat konusu nedir, nerede çekiliyor? İşte merak edilenler....
Teşkilat oyuncuları kimdir? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. TRT 1 ekranlarında yayın hayatına merhaba diyecek Teşkilat dizisi için geri sayım sürüyor. Teşkîlât-ı Mahsûsa'dan bu yana faaliyet gösteren Türk istihbaratına dair bugüne kadar bilinmeyenleri, tahmin edilemeyen başarıları gözler önüne serecek dizinin senaryosu ve hikayesi sır gibi saklanıyor. Dizi hakkında tüm gelişmelere ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz. İşte, Teşkilat oyuncuları kimdir? Teşkilat konusu nedir, nerede çekiliyor? İşte merak edilenler....
Giriş Tarihi: 07.03.2021 19:05 Güncelleme Tarihi: 07.03.2021 19:05
Teşkilat oyuncuları kimdir? Teşkilat konusu nedir, nerede çekiliyor? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. TRT 1 ekranlarında başlayacak dizi için geri sayım sona erdi. Güçlü kadrosu ve görkemli prodüksiyonu ile merakla beklenen dizinin oyuncu kadrosundan çekim yerlerine kadar birçok detay merak konusu oldu. Tanıtımları uzun süredir yayınlanan dizi hakkında tüm merak edilenler detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz. İşte, Teşkilat oyuncuları kimdir? Teşkilat konusu nedir, nerede çekiliyor? İşte merak edilenler....
GALERİ DEVAM EDİYOR TEŞKİLAT DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?
Giderek yoğunlaşan bir şekilde yabancı istihbarat servislerinin operasyonlarına maruz kalan ülkemizde, Ankara'daki SİHA fabrikasına bir terör saldırısı düzenlenir. Saldırının yabancı istihbarat servisleri organizasyonu ile gerçekleştirildiği tespit edilir. Bu saldırıların üzerine MİT içinde çok gizli bir ekip kurulur. Bu ekip ülkesi için hayatlarından vazgeçerek saldırıların arkasındaki güçleri tespit edecek ve olağanüstü yöntemlerle ortadan kaldıracaktır.
TEŞKİLAT DİZİSİ NE ZAMAN, HANGİ KANALDA BAŞLIYOR?
Teşkilat dizisi 7 Mart'tan itibaren her pazar saat 20.00'de TRT 1'de olacak.
TEŞKİLAT DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?
Milli İstihbarat Teşkilatı'nın danışmanlığında hayata geçirilen 'Teşkilat'ın çekimleri, Ankara'da TIMS&B Productions'ın TRT iş birliğiyle inşa ettiği olağanüstü sette gerçekleşiyor. iddialı yapımının yönetmenliğini Yağız Alp Akaydın üstleniyor.
TEŞKİLAT OYUNCU KADROSU VE KARAKTERLERİ
TRT'den yapılan açıklamaya göre, yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği yapımın başrollerinde Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal Yurtçu, Mesut Akusta, Ezgi Eyüboğlu, Ezgi Şenler, Mehmet Usta, Tuncer Salman, Nihat Altınkaya ve Serdar Yeğin yer alıyor.