Bomba isimler arka arkaya geldi! Çukur'dan rüzgar gibi geçmişti! Uyanış Büyük Selçuklu'ya adım adım...

BARIŞ ARDUÇ UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU DİZİSİNE KATILACAK?

Son olarak Kuzgun ve Çukur dizileriyle karşımıza çıkan Barış Arduç'un adı TRT 1 ekranlarının sevilen dizi Uyanış Büyük Selçuk ile anılıyor.

Oyuncu tarafından henüz yapılmış açıklama bulunmamaktadır. Oyuncu ve yapımcıların görüşme halinde olduğu iddia ediliyor.