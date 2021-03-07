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07 Mart 2021, Pazar
ANA SAYFA Haberler Galeri Bomba isimler arka arkaya geldi! Çukur'dan rüzgar gibi geçmişti! Uyanış Büyük Selçuklu'ya adım adım... Bomba isimler arka arkaya geldi! Çukur'dan rüzgar gibi geçmişti! Uyanış Büyük Selçuklu'ya adım adım...
Çukur'da Arık Böke Erdenet karakteri ile katılan Barış Arduç, kısa süre sonra diziden ayrılmıştı. Sevilen oyuncu Barış Arduç'un yeni dizisiyle ekranlara döneceği iddiası hayranlarını heyecanlandırdı. Arduç'un yeni sezonda ismi Uyanış Büyük Selçuklu dizisiyle yeniden gündeme geldi. Ünlü oyuncunun dizinin yapımcıları ile görüşmelerinin olumlu şekilde sürdüğü iddia edilen konular arasında bulunuyor.
Giriş Tarihi: 07.03.2021 22:08 Güncelleme Tarihi: 07.03.2021 22:08
Bomba isimler arka arkaya geldi! Çukur'dan rüzgar gibi geçmişti! Uyanış Büyük Selçuklu'ya adım adım yaklaştı. Show TV'nin iddialı dizisi Çukur'da Arık Böke olarak karşımıza çıkan Barış Arduç'un yeniden ekranlara döneceği konuşuluyor. Barış Arduç'un TRT 1 dizilerinden Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin kadrosuna katılacağı iddia edildi. Hayranları sevilen oyuncunun dizinin kadrosuna katılıp katılmayacağını merak ediyor. Dizinin yapımcıları tarafından gelecek açıklamalar bekleniyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR BARIŞ ARDUÇ UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU DİZİSİNE KATILACAK?
Son olarak Kuzgun ve Çukur dizileriyle karşımıza çıkan Barış Arduç'un adı TRT 1 ekranlarının sevilen dizi Uyanış Büyük Selçuk ile anılıyor.
Oyuncu tarafından henüz yapılmış açıklama bulunmamaktadır. Oyuncu ve yapımcıların görüşme halinde olduğu iddia ediliyor.
BARIŞ ARDUÇ KİMDİR?
Barış Arduç 9 Ekim 1987 tarihinde dünyaya geldi. Bugüne kadar onlarca projede yer alan ünlü oyuncunun son projesi Çukur oldu.
Barış Arduç, 1987 yılında İsviçre'nin Scherzingen şehrinde emlakçılık yapan Gülay ve Erol Arduç çiftinin ortanca çocuğu olarak dünyaya geldi.
Baba tarafından Ordu Fatsa'lı, anne tarafından Artvin'lidir.