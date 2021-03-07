Hercai dizisinin Reyyan'ı hayranlarını o gerçekle şaşırttı! Ebru Şahin meğer...

NBA yıldızı Cedi Osman ile yaşadığı aşkla yaza damgasını vuran Ebru Şahin, ATV'nin rekortmen dizisi Hercai'deki Reyyan karakteriyle de dikkatleri üstüne çekmeye devam ediyor. Özel hayatıyla magazin dünyasını peşine takan Ebru Şahin internet dünyasında en çok araştırılan ünlülerden oldu.