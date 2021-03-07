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07 Mart 2021, Pazar
ANA SAYFA Haberler Galeri Hercai dizisinin Reyyan'ı hayranlarını o gerçekle şaşırttı! Ebru Şahin meğer... Hercai dizisinin Reyyan'ı hayranlarını o gerçekle şaşırttı! Ebru Şahin meğer... ATV ekranlarında izlenme rekorları kıran Hercai dizisinde Reyyan karakteriyle gönüllerde taht kuran Ebru Şahin sosyal medyada gündem oldu. Hayranları tarafından adım adım takip edilen Ebru Şahin'in özel hayatı da oldukça merak ediliyor. Hercai dizisinin Reyyan'ı Ebru Şahin aslen nereli? sorusu internet dünyasında araştırıldı. İşte güzel oyuncu Ebru Şahin'in memleketi... Giriş Tarihi: 07.03.2021 13:42
NBA yıldızı Cedi Osman ile yaşadığı aşkla yaza damgasını vuran Ebru Şahin, ATV'nin rekortmen dizisi Hercai'deki Reyyan karakteriyle de dikkatleri üstüne çekmeye devam ediyor. Özel hayatıyla magazin dünyasını peşine takan Ebru Şahin internet dünyasında en çok araştırılan ünlülerden oldu.
GALERİ DEVAM EDİYOR EBRU ŞAHİN KİMDİR?
Ebru Şahin, 18 Mayıs 1994 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. İstanbul Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nden mezun olduktan sonra oyunculuk eğitimi aldı. İlk oyunculuk deneyimini 2016 yılında rol aldığı Kan Parası filmi ile yaşadı.
Ardından Babam filmi ve Savaşçı dizisinde rol aldı. İstanbullu Gelin dizisinde oynadığı Burcu karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Ebru Şahin, Yasak Elma dizisine konuk oyuncu olarak dahil olduktan sonra Hercai dizisinde başrolü üstlendi.Genç oyuncu Reyyan karakteriyle başarılı performans çiziyor.
Genç oyuncu Reyyan karakteriyle başarılı performans çiziyor.
Ebru Şahin'in aslen nereli olduğu da merak konusu oldu. İşte ünlülerin memleketleri..