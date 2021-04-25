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Haberler Galeri Teşkilat dizisinin yıldızı Deniz Baysal Yurtcu eşi ile gündem oldu! Bakın Deniz Baysal ne zaman evlenmiş

Teşkilat dizisinin yıldızı Deniz Baysal Yurtcu eşi ile gündem oldu! Bakın Deniz Baysal ne zaman evlenmiş

Teşkilat dizisinde Zehra karakterine hayat veren Deniz Baysal Yurtcu kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. Bugüne kadar birçok dizi projesinde yer alan ve başarılı oyunculuğuyla adından söz ettiren Deniz Baysal Yurtcu özel hayatıyla merak konusu oldu. Güzel oyuncu hakkında araştırma yapan sevenleri eşini görünce şoke oldu. En çok merak edilen ise "Deniz Baysal ne zaman evlendi" sorusu oldu İşte Deniz Baysal Yurtcu'nun eşi...

Giriş Tarihi: 25.04.2021 16:15 Güncelleme Tarihi: 25.04.2021 16:15
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Teşkilat dizisinin yıldızı Deniz Baysal Yurtcu eşi ile gündem oldu! Bakın Deniz Baysal ne zaman evlenmiş

Teşkilat dizisinde Zehra karakterine hayat veren Deniz Baysal Yurtcu, sosyal medyanın gündemine oturdu. Deniz Baysal'ın özel hayatı hakkında araştırma yapanlar eşini görünce inanamadı. Peki Deniz Baysal ne zaman evlendi? İşte Deniz Baysal Yurtcu'nun eşi…

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Teşkilat dizisinin yıldızı Deniz Baysal Yurtcu eşi ile gündem oldu! Bakın Deniz Baysal ne zaman evlenmiş
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Teşkilat dizisinin yıldızı Deniz Baysal Yurtcu eşi ile gündem oldu! Bakın Deniz Baysal ne zaman evlenmiş

YUNUS EMRE YILDIRIMER

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Teşkilat dizisinin yıldızı Deniz Baysal Yurtcu eşi ile gündem oldu! Bakın Deniz Baysal ne zaman evlenmiş

YUNUS EMRE YILDIRIMER VE EŞİ MELİSSA ÖZGE YILDIRIMER

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Teşkilat dizisinin yıldızı Deniz Baysal Yurtcu eşi ile gündem oldu! Bakın Deniz Baysal ne zaman evlenmiş

YUNUS EMRE YILDIRIMER VE EŞİ MELİSSA ÖZGE YILDIRIMER