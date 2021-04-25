Teşkilat dizisinin yıldızı Deniz Baysal Yurtcu eşi ile gündem oldu! Bakın Deniz Baysal ne zaman evlenmiş

Teşkilat dizisinde Zehra karakterine hayat veren Deniz Baysal Yurtcu kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. Bugüne kadar birçok dizi projesinde yer alan ve başarılı oyunculuğuyla adından söz ettiren Deniz Baysal Yurtcu özel hayatıyla merak konusu oldu. Güzel oyuncu hakkında araştırma yapan sevenleri eşini görünce şoke oldu. En çok merak edilen ise "Deniz Baysal ne zaman evlendi" sorusu oldu İşte Deniz Baysal Yurtcu'nun eşi...