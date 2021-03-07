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Teşkilat dizisinin Serdar'ı ve Zehra'sı herkesi şaşırttı! İşte Çağlar Ertuğrul ve Deniz Baysal Yurtçu arasındaki gerçek

Teşkilat dizisinde canlandırdıkları Zehra ve Serdar rolleriyle izleyici karşısına çıkan Deniz Baysal Yurtçu ile Çağlar Ertuğrul sosyal medyanın da gündemine oturdu. Çağlar Ertuğrul ve Deniz Baysal Yurtçu'nun arasındaki boy farkı ise merak konusu oldu. İşte Çağlar Ertuğrul ve Deniz Baysal Yurtçu arasındaki boy farkı...

Giriş Tarihi: 07.03.2021 11:12 Güncelleme Tarihi: 07.03.2021 11:12
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Teşkilat dizisinin Serdar'ı ve Zehra'sı herkesi şaşırttı! İşte Çağlar Ertuğrul ve Deniz Baysal Yurtçu arasındaki gerçek

Teşkilat dizisiyle seyirci karşısına çıkan Çağlar Ertuğrul ve Deniz Baysal Yurtçu sosyal medyayı salladı. İkili arasındaki boy farkı merak konusu oldu. İşte Çağlar Ertuğrul ve Deniz Baysal Yurtçu başta olmak üzere ünlülerin boyları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Teşkilat dizisinin Serdar'ı ve Zehra'sı herkesi şaşırttı! İşte Çağlar Ertuğrul ve Deniz Baysal Yurtçu arasındaki gerçek

EBRU ŞAHİN - 170 cm

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Teşkilat dizisinin Serdar'ı ve Zehra'sı herkesi şaşırttı! İşte Çağlar Ertuğrul ve Deniz Baysal Yurtçu arasındaki gerçek

NESLİHAN ATAGÜL - 168 CM

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Teşkilat dizisinin Serdar'ı ve Zehra'sı herkesi şaşırttı! İşte Çağlar Ertuğrul ve Deniz Baysal Yurtçu arasındaki gerçek

MİNE TUGAY - 170 CM

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Teşkilat dizisinin Serdar'ı ve Zehra'sı herkesi şaşırttı! İşte Çağlar Ertuğrul ve Deniz Baysal Yurtçu arasındaki gerçek

UĞUR GÜNEŞ – 181 CM

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