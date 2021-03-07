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Teşkilat dizisinin Serdar'ı ve Zehra'sı herkesi şaşırttı! İşte Çağlar Ertuğrul ve Deniz Baysal Yurtçu arasındaki gerçek
Teşkilat dizisinde canlandırdıkları Zehra ve Serdar rolleriyle izleyici karşısına çıkan Deniz Baysal Yurtçu ile Çağlar Ertuğrul sosyal medyanın da gündemine oturdu. Çağlar Ertuğrul ve Deniz Baysal Yurtçu'nun arasındaki boy farkı ise merak konusu oldu. İşte Çağlar Ertuğrul ve Deniz Baysal Yurtçu arasındaki boy farkı...
Giriş Tarihi: 07.03.2021 11:12Güncelleme Tarihi: 07.03.2021 11:12