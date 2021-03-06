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06 Mart 2021, Cumartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Heyecan dorukta! La Casa De Papel 5. sezon ne zaman başlayacak? Netflix, LCDP yeni sezon fragmanı yayınlandı mı? Heyecan dorukta! La Casa De Papel 5. sezon ne zaman başlayacak? Netflix, LCDP yeni sezon fragmanı yayınlandı mı? Mayıs 2017'de Netflix'te yayınlanmaya başlayan La Casa de Papel, ilk sezondan itibaren kendini milyonlara sevdirirken gözler 2021'de yayınlanması beklenen 5. sezona çevrildi. Son sezonda devlet tarafından çözülmeye çalışılan soygun için tutuklanan Rio'nun gördüğü işkencelere son vermek isteyen ekibi, bu mücadelede Nairobi'yi de kaybedince izleyiciler büyük hüsrana uğradı. Aksiyon dolu geçen 4. sezon ile 5. sezona olan merak arttı. Peki, La Casa De Papel 5. sezon ne zaman başlayacak? LCDP 5. sezonda neler olacak? İşte ayrıntılar... Giriş Tarihi: 06.03.2021 17:36
La Casa De Papel 5. sezon ne zaman başlayacak? Yayınlandığı ilk günden bu yana büyük bir izleyici kitlesi oluşturan La Casa De Papel'de 5. sezon sesleri gelmeye başladı. Fanları tarafından heyecanla beklenen yeni sezon ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Kendini milyonlara sevdiren La Casa De Papel'in 5. sezonu ne zaman yayınlanacak? İşte cevaplar...
GALERİ DEVAM EDİYOR LA CASA DE PAPEL 5. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Profesör olarak tanıdığımız Mario Urbaneja'nın başrolünde olduğu La Casa De Papel'in yeni sezonu için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Dizinin 5. sezonu ile final yapacağı öğrenildi. Ancak yeni sezon başlangıç tarihi ile ilgili henüz dizinin yapımcılarından ve Netflix'ten resmi bir açıklama gelmedi. Resmi bir açıklama gelene kadar 2021'de 5. sezon geleceğine dair umutlar devam ediyor olacak.
5. SEZONDA NELER OLACAK?
Yapımcılardan ve Netflix'ten net ve resmi bir açıklama gelmese de Netflix Türkiye, 20 Eylül 2020'de Twitter hesabı üzerinden paylaştığı post ile yeni sezon için alarm vermişti. Soygun planlarının kilit adamı Mario Urbaneja fotoğrafını paylaşarak mizah yapan Netflix Türkiye, LCDP hayranlarını
"Profesör 5.Sezondan bildiriyor" başlıklı fotoğraf ile 2020'den 2021'ye yeni sezonun sinyalini vererek heyecanlandırdı.
Dördüncü sezon ile final yapacağı söylentilerinin gerçeği yansıtmadığı anlaşıldı. Yeni sezonda Nairobi'nin anısının devam edeceği ve olayların intikam boyutuna taşınacağı da tahminler arasında. Bu kaybın yeni sezonda Profesör'ü de çileden çıkaracağı ve Profesör'ün faaliyetleri açısından çok aktif bir sezon olacağı düşünülüyor. İspanya Hükümeti için zor günler kapıda diyebiliriz.
LA CASA DE PAPEL'E YENİ KARAKTERLER GELİYOR
La Casa De Papel'in yeni sezonundan itibaren Miguel Angel Silvestre ve Patrick Criado'nun diziye dahil olacağı bildirildi. Ancak oyuncuların hangi karakteri canlandıracağı henüz bilinmiyor.