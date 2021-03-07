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07 Mart 2021, Pazar
ANA SAYFA Haberler Galeri Teşkilat dizisi oyuncu kadrosu ve konusu! Teşkilat nerede çekiliyor? Teşkilat dizisi oyuncu kadrosu ve konusu! Teşkilat nerede çekiliyor? Ekranlara gelecek olan yeni dizi Teşkilat hakkında detaylar merak ediliyor. İHA/SİHA teknolojisindeki son gelişmelerin de seyirciye aktarılacağı dizinin oyuncu kadrosu belli oldu. Peki, Teşkilat dizisi oyuncuları ve karakterleri kimler, konusu nedir? Teşkilat dizisi nerede çekiliyor, ne zaman başlıyor, hangi kanalda? Tüm merak edilen soruların yanıtı haberin detayında Giriş Tarihi: 07.03.2021 11:27 Güncelleme Tarihi: 07.03.2021 11:27
Güçlü kadrosu ve görkemli prodüksiyonu ile merakla beklenen dizinin oyuncu kadrosundan çekim yerlerine kadar birçok detay merak konusu oldu. Teşkîlât-ı Mahsûsa'dan bu yana faaliyet gösteren Türk istihbaratına dair bugüne kadar bilinmeyenleri, tahmin edilemeyen başarıları gözler önüne serecek dizinin senaryosu ve hikayesi sır gibi saklanıyor. İşte Teşkilat dizisine dair detaylar..
GALERİ DEVAM EDİYOR Teşkilat dizisinin konusu nedir?
Giderek yoğunlaşan bir şekilde yabancı istihbarat servislerinin operasyonlarına maruz kalan ülkemizde, Ankara'daki SİHA fabrikasına bir terör saldırısı düzenlenir. Saldırının yabancı istihbarat servisleri organizasyonu ile gerçekleştirildiği tespit edilir. Bu saldırıların üzerine MİT içinde çok gizli bir ekip kurulur. Bu ekip ülkesi için hayatlarından vazgeçerek saldırıların arkasındaki güçleri tespit edecek ve olağanüstü yöntemlerle ortadan kaldıracaktır.
TEŞKİLAT DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?
Milli İstihbarat Teşkilatı'nın danışmanlığında hayata geçirilen 'Teşkilat'ın çekimleri, Ankara'da TIMS&B Productions'ın TRT iş birliğiyle inşa ettiği olağanüstü sette gerçekleşiyor. iddialı yapımının yönetmenliğini Yağız Alp Akaydın üstleniyor.
TEŞKİLAT OYUNCU KADROSU VE KARAKTERLERİ
TRT'den yapılan açıklamaya göre, yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği yapımın başrollerinde Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal Yurtçu, Mesut Akusta, Ezgi Eyüboğlu, Ezgi Şenler, Mehmet Usta, Tuncer Salman, Nihat Altınkaya ve Serdar Yeğin yer alıyor.
Serdar (Çağlar Ertuğrul):
Teşkilatın en gözde istihbaratçılarından biridir. Almanya'da 10 yaşındayken ailesinin neo-nazilerin saldırısında hayatını kaybetmesi üzerine yurda getirilmiş ve Mete Bey'in gözetimi altında büyütülmüştür. Ekibin karizmatik lideri Serdar, çocukluktan itibaren tam donanımlı bir teşkilatçı olarak yetiştirilmiş, yakın dövüş ve silah kullanımında tam bir ustadır.