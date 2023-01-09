Milyoner'e damga vuran Osmanlı sorusu! Tarih bilgisine güvenenler buraya! Milyonlar ekranları başında hatırlamaya çalıştı...

ATV ekranlarında milyonları ekranlara kilitleyen Kim Milyoner Olmak İster adlı bilgi yarışması yine nefesleri kesti. Sevilen programa 100 bin TL değerindeki Osmanlı Devleti ile ilgili sorusu damga vururken izleyiciler ekranları başında sorunun doğru cevabını hatırlamaya çalıştı. İşte Milyoner'in bu haftaki soru ve cevapları...