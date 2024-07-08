Teoman'dan örnek hareket! 30 yıllık gitar açık arttırmada...

Şarkıcı Teoman'dan alkışlık bir hareket geldi. Teoman, yarın düzenlenecek olan 'Cash on the Table' müzayedesi kapsamında jest yaparak gitarını bağışladı. Saat 21.21'de ilk kez online olarak gerçekleşecek olan müzayedede sanatçının kariyeri boyunca tüm bestelerini yaptığı 30 yıllık gitarı çocuklar için açık arttırmaya çıkacak. Elde edilen gelir ise Çocuk Esirgeme Kurumu'na bağışlanacak.