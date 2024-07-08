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Teoman'dan örnek hareket! 30 yıllık gitar açık arttırmada...

Şarkıcı Teoman'dan alkışlık bir hareket geldi. Teoman, yarın düzenlenecek olan 'Cash on the Table' müzayedesi kapsamında jest yaparak gitarını bağışladı. Saat 21.21'de ilk kez online olarak gerçekleşecek olan müzayedede sanatçının kariyeri boyunca tüm bestelerini yaptığı 30 yıllık gitarı çocuklar için açık arttırmaya çıkacak. Elde edilen gelir ise Çocuk Esirgeme Kurumu'na bağışlanacak.

ahaber.com.tr
Giriş: 08.07.2024 08:53
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Teoman’dan örnek hareket! 30 yıllık gitar açık arttırmada...

Türkiye'nin en sevilen ve şarkıları en beğenilen sanatçılarından biri olan Teoman, yarın düzenlenecek olan 'Cash on the Table' müzayedesi kapsamında jest yaparak gitarını bağışladı.

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Teoman’dan örnek hareket! 30 yıllık gitar açık arttırmada...

Saat 21.21'de ilk kez online olarak gerçekleşecek olan müzayedede sanatçının kariyeri boyunca tüm bestelerini yaptığı 30 yıllık gitarı çocuklar için açık arttırmaya çıkacak. Elde edilen gelir ise Çocuk Esirgeme Kurumu'na bağışlanacak.

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Teoman’dan örnek hareket! 30 yıllık gitar açık arttırmada...

Teoman, GÜNAYDIN'a verdiği röportajda "Mirasımın dörtte birini çocuklara bağışlayacağım" demişti.

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Teoman’dan örnek hareket! 30 yıllık gitar açık arttırmada...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş bu durum için teşekkür mesajı yayınlayıp, "Sanat dünyamızın değerli ismi Teoman'ın, mirasının bir bölümünü devletimizin himayesi altında bulunan çocuklarımıza bağışlayacağını ifade etmesinden büyük bir mutluluk duydum.

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Teoman’dan örnek hareket! 30 yıllık gitar açık arttırmada...

Örnek oluşturacağını umduğumuz bu karar nedeniyle teşekkür ediyorum" dedi.