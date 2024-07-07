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Kim Milyoner Olmak İster'de bir ilk! 200 bin TL’ye dört joker hakkıyla gelen ilk yarışmacı oldu | Kullandığı o joker başını yaktı

ATV'nin beğeniyle izlenen ve reytingleri altüst eden programlarından Kim Milyoner Olmak İster, her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyicileri ekran başına kilitledi. Kim Milyoner Olmak İster'de bu hafta başarılı performanslar yer alırken programda heyecan dolu anlar yaşandı. Yarışmacılardan Seda Aslankara Abanoz, 200 bin TL'ye dört joker hakkıyla gelen ilk yarışmacı oldu. Ünlü sunucu Kenan İmirzalıoğlu, yarışmacıyı tebrik etti. Ancak yarışmacıyı, milyonluk ödüle yaklaştığı soruda kullandığı o joker başını yaktı. İşte Kim Milyoner Olmak İster'de yaşananlar...

Giriş: 07.07.2024 23:14 Güncelleme: 08.07.2024 00:07
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Kim Milyoner Olmak İster’de bir ilk! 200 bin TL’ye dört joker hakkıyla gelen ilk yarışmacı oldu | Ünlü sunucu Kenan İmirzalıoğlu, böyle tebrik etti

Dünyanın en çok kazandıran ve ATV'nin en çok izlenen programlarından Kim Milyoner Olmak İster'de bugün izleyicileri ekrana kilitleyen heyecan dolu anlar yaşandı.

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Kim Milyoner Olmak İster’de bir ilk! 200 bin TL’ye dört joker hakkıyla gelen ilk yarışmacı oldu | Ünlü sunucu Kenan İmirzalıoğlu, böyle tebrik etti

Yarışmacılardan Seda Aslankara Abanoz isimli yarışmacı başarılı bir performans yaşadı.

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Kim Milyoner Olmak İster’de bir ilk! 200 bin TL’ye dört joker hakkıyla gelen ilk yarışmacı oldu | Ünlü sunucu Kenan İmirzalıoğlu, böyle tebrik etti

O ALANDA İLK YARIŞMACI OLDU

200 bin TL'ye dört joker hakkıyla gelen ilk yarışmacı oldu.

ÜNLÜ SUNUCU BÖYLE TEBRİK ETTİ

Kenan İmirzaloğlu, "İlk defa şöyle bir gerçek ile karşı karşıyayız. 200 bin TL'ye dört joker hakkıyla gelen ilk yarışmacımızsınız. Tebrik ederim." dedi.

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Kim Milyoner Olmak İster’de bir ilk! 200 bin TL’ye dört joker hakkıyla gelen ilk yarışmacı oldu | Ünlü sunucu Kenan İmirzalıoğlu, böyle tebrik etti

"BUNU DUYMAK BENİ ÇOK MUTLU ETTİ"
Yarışmacı ise "Ciddi misiniz, bunu duymak beni çok mutlu etti." ifadelerini kullandı.

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Kim Milyoner Olmak İster’de bir ilk! 200 bin TL’ye dört joker hakkıyla gelen ilk yarışmacı oldu | Ünlü sunucu Kenan İmirzalıoğlu, böyle tebrik etti

Yarışmacının karşına 200 bin TL değerinde, "TDK Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü'ne göre, ''Aç tavuk kendini şeklinde başlayan atasözünün devamı nasıldır? sorusu çıktı.