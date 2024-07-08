Özcan Deniz'in ilk eşine bakın! 3 evlilik yapmıştı! Meğerse Özgü Namal'ın partneri...

Şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz, başarılı kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da gündemde. Mert Yazıcıoğlu, Erkan Avcı, ve Mert Turak gibi isimlerle kamera karşısına geçen oyuncu, sevenleri tarafından yakın takibe alındı. 3 kez nikah masasına oturan ve şimdilerde Samar Dadgar ile mutlu bir evlilik sürdüren Deniz'in ilk eşinin kim duyanlar şaşkına döndü. İşte Özcan Deniz'in eski eşleri...