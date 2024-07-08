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Özcan Deniz'in ilk eşine bakın! 3 evlilik yapmıştı! Meğerse Özgü Namal'ın partneri...

Şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz, başarılı kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da gündemde. Mert Yazıcıoğlu, Erkan Avcı, ve Mert Turak gibi isimlerle kamera karşısına geçen oyuncu, sevenleri tarafından yakın takibe alındı. 3 kez nikah masasına oturan ve şimdilerde Samar Dadgar ile mutlu bir evlilik sürdüren Deniz'in ilk eşinin kim duyanlar şaşkına döndü. İşte Özcan Deniz'in eski eşleri...

ahaber.com.tr
Giriş: 08.07.2024 09:04 Güncelleme: 08.07.2024 09:04
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Özcan Deniz’in ilk eşine bakın! 3 evlilik yapmıştı! Meğerse Özgü Namal’ın partneri...

Şimdilerde Özgü Namal ile kamera karşısına geçen Özcan Deniz'in özel hayatı merak konusu oluyor.

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Özcan Deniz’in ilk eşine bakın! 3 evlilik yapmıştı! Meğerse Özgü Namal’ın partneri...

Kendisinden 24 yaş küçük olan Samar Dadgar ile mutlu evliliklerine tam gaz devam eden oyuncu takipçileri tarafından yakın takibe alındı.

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Özcan Deniz’in ilk eşine bakın! 3 evlilik yapmıştı! Meğerse Özgü Namal’ın partneri...

Tam 3 kez nikah masasına oturan Özcan Deniz'in ilk eşini görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte Özcan Deniz başta olmak üzere ünlülerin eski eşleri ve sevgilileri...

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Özcan Deniz’in ilk eşine bakın! 3 evlilik yapmıştı! Meğerse Özgü Namal’ın partneri...

MERT YAZICIOĞLU

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Özcan Deniz’in ilk eşine bakın! 3 evlilik yapmıştı! Meğerse Özgü Namal’ın partneri...

MERT YAZICIOĞLU - HİLAL ALTINBİLEK