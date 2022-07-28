28 Temmuz 2022, Perşembe
Tehdit mesajları alan Ece Erken: Korumasız geziyorum!
Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümünün ardından eşinin ailesiyle miras kavgası yaşayan Ece Erken geçtiğimiz günlerde tehdit edildiğini açıklamıştı. Celal Mahmutyazıcıoğlu'nun kendisine attığı tehdit mesajlarını yayınlayan Erken, ardından savcılığın yolunu tutmuştu. Etiler'de kameralara yakalanan ünlü sunucu, "Konu ilgili makamlarda. Bu konu ile ilgili konuşmak istemiyorum" dedi. Erken, ayrıca, "Korumasız geziyorum" açıklamasında da bulundu.
Giriş Tarihi: 28.07.2022 10:36 Güncelleme Tarihi: 28.07.2022 11:55
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