Tehdit mesajları alan Ece Erken: Korumasız geziyorum!

REDDİ MİRAS

Öte yandan Ece Erken, geçtiğimiz aylarda Mahmutyazıcıoğlu'nun ailesiyle gerilim yaşamasından sonra, "Eşimi çok sevdim ve onu özlemle anıyorum ama rahmetli eşimi yıllardır gelir kapısı olarak gören ve rahmetli olduktan sonra hala görmeye devam eden bu kötü insanlarla ismimin daha fazla yan yana gelmesini istemiyorum." ifadelerini kullanarak, reddi miras yaptığını açıklamıştı.