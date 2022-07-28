28 Temmuz 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Tehdit mesajları alan Ece Erken: Korumasız geziyorum!

Tehdit mesajları alan Ece Erken: Korumasız geziyorum!

Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümünün ardından eşinin ailesiyle miras kavgası yaşayan Ece Erken geçtiğimiz günlerde tehdit edildiğini açıklamıştı. Celal Mahmutyazıcıoğlu'nun kendisine attığı tehdit mesajlarını yayınlayan Erken, ardından savcılığın yolunu tutmuştu. Etiler'de kameralara yakalanan ünlü sunucu, "Konu ilgili makamlarda. Bu konu ile ilgili konuşmak istemiyorum" dedi. Erken, ayrıca, "Korumasız geziyorum" açıklamasında da bulundu.

Giriş Tarihi: 28.07.2022 10:36 Güncelleme Tarihi: 28.07.2022 11:55
  • 1
  • 17
Tehdit mesajları alan Ece Erken: Korumasız geziyorum!

Ece Erken'in 2021 yılında Bodrum'da nikah masasına oturduğu avukat eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu, ocak ayında uğradığı silahlı saldırı sonucu 42 yaşında vefat etmişti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 17
Tehdit mesajları alan Ece Erken: Korumasız geziyorum!

Eşini kaybettikten sonra zor günler geçiren Ece Erken, önceki gün Etiler'deki bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Arızalanan telefonunu tamire bırakan Erken, mağazanın çıkışında gazetecilerle sohbet etmeyi de ihmal etmedi.

  • 3
  • 17
Tehdit mesajları alan Ece Erken: Korumasız geziyorum!

"KORUMASIZ GEZİYORUM!"

Ece Erken, merhum eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ağabeyi Celal Mahmutyazıcıoğlu tarafından tehdit edildiği yönündeki sorulara, "Konu ilgili makamlarda. Bu konu ile ilgili konuşmak istemiyorum." yanıtını verdi.

  • 4
  • 17
Tehdit mesajları alan Ece Erken: Korumasız geziyorum!

Ünlü isim, ayrıca, "Korumasız geziyorum." diyerek, kimseden korkmadığını dile getirdi.

  • 5
  • 17
Tehdit mesajları alan Ece Erken: Korumasız geziyorum!

REDDİ MİRAS

Öte yandan Ece Erken, geçtiğimiz aylarda Mahmutyazıcıoğlu'nun ailesiyle gerilim yaşamasından sonra, "Eşimi çok sevdim ve onu özlemle anıyorum ama rahmetli eşimi yıllardır gelir kapısı olarak gören ve rahmetli olduktan sonra hala görmeye devam eden bu kötü insanlarla ismimin daha fazla yan yana gelmesini istemiyorum." ifadelerini kullanarak, reddi miras yaptığını açıklamıştı.