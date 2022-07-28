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Bülent Ersoy’dan menajerine Hadise tepkisi! "Düşman ilan ederim"

Bülent Ersoy'un Hadise tepkisi olay oldu! Menajeri Haluk Şentürk'ün Hadise ile samimi fotoğraf paylaşmasına sessiz kalmayan Diva, oldukça sert bir yorum yaptı. "Düşman ilan edebilirim" diyen Ersoy'a Hadise'den cevap gecikmedi.

Giriş Tarihi: 28.07.2022 12:15
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Bülent Ersoy’dan menajerine Hadise tepkisi! Düşman ilan ederim

Türkiye'nin divası Bülent Ersoy ile şarkıcı Hadise arasında geçen sohbet sosyal medyada gündem oldu.

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Bülent Ersoy’dan menajerine Hadise tepkisi! Düşman ilan ederim

MENAJERİ HADİSE İLE FOTOĞRAF PAYLAŞTI

Ersoy'un menajeri Haluk Şentürk, sosyal medya hesabında Hadise ile fotoğrafını paylaştı.

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Bülent Ersoy’dan menajerine Hadise tepkisi! Düşman ilan ederim

Kızıl saçlarıyla şu sıralar yeni bir tarz benimseyen Ersoy ise bu paylaşımın altına oldukça sert bir yorum yaptı.

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Bülent Ersoy’dan menajerine Hadise tepkisi! Düşman ilan ederim

"KENDİSİNİ DÜŞMANIM İLAN EDEBİLİRİM"

Ersoy, fotoğrafın altına şu yorumları yazdı:

"Haluk Şimdi Bir Resim Geldi Telefonuma... Bana İnat mı Koydunuz O Resmi...

Hadise Hanımla Yanak Yanağa Poz Vermişsiniz ...Bu Hadise Hanımda Aslında İyi Bir Kızdır ... Gerçekten Çok Sevdiğim İyi Bir Çocuktur Ama Bu Kadar Ziyadesiyle Sana Yaklaşmasından Sonra Kendisine Olan iyi Niyetli Sevecen Yaklaşımlarım Ve İyi Niyeti Fikirlerim Her An Pozusyonumun An İtibariyle Değişmesine Sebeb Olabilir Kendisini Düşmanım İlan Edebilirim !!!

Bundan Sonraki İlk Görüşmenizde Aranızda En Az 1,5 metre Mesafe İle Oturmanızı Bir Birinize Hiç Dokunmamanızı Her İkinizinde Sağlık Ve Selamati Adına Bilgilerinize Sunuyor En Halisane Duygularımla İlk Ve Son Kez SİZLERİ İKAZ EDİYORUM !!!

( BÜLENT ERSOY )"

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Bülent Ersoy’dan menajerine Hadise tepkisi! Düşman ilan ederim

Ersoy'un 'ikazı'nı dikkat alan Hadise ise durumu toparlamak adını mesaja ılımlı bir cevap verdi.