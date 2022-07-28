Kaan Urgancıoğlu’ndan dost kazığı! Meğer en yakın arkadaşının eski sevgilisiyle...

Rol arkadaşı Pınar Deniz ile aşk yaşadığı iddia edilen Kaan Urgancıoğlu, geçtiğimiz gün başka bir güzelle yakalandı. Yanındaki ismin Burcu Denizer olduğu ortaya çıktı. Denizer'in yakışıklı oyuncunun en yakın arkadaşı Doruk Turman'ın sadece 20 gün önce ayrıldığı eski sevgilisi olması "Dost kazığı" dedirtti.