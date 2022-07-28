28 Temmuz 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Kaan Urgancıoğlu’ndan dost kazığı! Meğer en yakın arkadaşının eski sevgilisiyle...

Kaan Urgancıoğlu’ndan dost kazığı! Meğer en yakın arkadaşının eski sevgilisiyle...

Rol arkadaşı Pınar Deniz ile aşk yaşadığı iddia edilen Kaan Urgancıoğlu, geçtiğimiz gün başka bir güzelle yakalandı. Yanındaki ismin Burcu Denizer olduğu ortaya çıktı. Denizer'in yakışıklı oyuncunun en yakın arkadaşı Doruk Turman'ın sadece 20 gün önce ayrıldığı eski sevgilisi olması "Dost kazığı" dedirtti.

Giriş Tarihi: 28.07.2022 09:28 Güncelleme Tarihi: 28.07.2022 09:28
  • 1
  • 12
Kaan Urgancıoğlu’ndan dost kazığı! Meğer en yakın arkadaşının eski sevgilisiyle...

Son dönemin en çok konuşulan isimlerinden Kaan Urgancıoğlu, hayranlarını hayal kırıklığına uğrattı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 12
Kaan Urgancıoğlu’ndan dost kazığı! Meğer en yakın arkadaşının eski sevgilisiyle...

Rol arkadaşı Pınar Deniz'le aşk yaşadığı iddiasıyla gündeme gelen Urgancıoğlu'nu geçtiğimiz gün yeni sevgilisiyle kameralara yakalandı.

  • 3
  • 12
Kaan Urgancıoğlu’ndan dost kazığı! Meğer en yakın arkadaşının eski sevgilisiyle...

Yakışıklı oyuncunun motosiklette görüntülendiği kişinin Burcu Denizer olduğu ortaya çıktı.

  • 4
  • 12
Kaan Urgancıoğlu’ndan dost kazığı! Meğer en yakın arkadaşının eski sevgilisiyle...

YAKIN ARKADAŞININ SEVGİLİSİ

İşin çirkin olan yanı ise Denizer'in Kaan Urgancıoğlu'nın çok yakın arkadaşı Doruk Tırman'ın yeni ayrıldığı sevgilisi olmasıydı.

  • 5
  • 12
Kaan Urgancıoğlu’ndan dost kazığı! Meğer en yakın arkadaşının eski sevgilisiyle...

ARKADAŞI ENGELİ BASTI

Ünlü oyuncunun, yakın dostundan 29 gün önce ayrılan Denizer ile geçtiğimiz günlerde gittiği Karadeniz'deki bir yoga kampından da aşk kareleri ortaya çıktı.