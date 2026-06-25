Taylor Swift ve Travis Kelce’nin düğünü için New York’ta büyük hazırlık

Dünya magazin gündeminin merkezinde yer alan Taylor Swift ve Travis Kelce çiftinin merakla beklenen düğününe dair detaylar gün yüzüne çıkmaya başladı. 3 Temmuz'da Madison Square Garden'da gerçekleşecek düğün için sokakların üç günlüğüne kapatılacağı öğrenildi.

Dua Lipa ve Callum Turner'ın kısa süre önce gerçekleşen büyüleyici düğün töreninin yankıları henüz dinmemişken, dünya magazin gündemini sarsacak yeni bir "yılın düğünü" haberi geldi. Müzik dünyasının süperstarı Taylor Swift ve NFL'in yıldız oyuncusu Travis Kelce, beklenen büyük gün için hazırlıklara başladı.

YILIN DÜĞÜNÜ İÇİN GERİ SAYIM Çiftin düğününün 3 Temmuz'da Madison Square Garden'da gerçekleşeceği öğrenildi. New York Times, arenanın çevresindeki sokakların üç günlüğüne kapatılması için New York şehrine yapılan bazı izin başvurularını açığa çıkardı.

SOKAKLAR KAPATILACAK Verilen izin, 2 Temmuz'dan 4 Temmuz öğle saatlerine kadar Madison Square Garden çevresindeki sokakların kapatılmasına olanak tanıyacak ve bu kapatmaların nedeni "3 Temmuz'da yapılacak bir etkinlik" olacak.

İzin haberi, New York Times gazetesine üç farklı kişi tarafından doğrulandı. Adı açıklanmayan bir şehir yetkilisi de, düğünün o gün Madison Square Garden'da gerçekleşeceğini teyit etti.