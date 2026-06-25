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Taylor Swift ve Travis Kelce’nin düğünü için New York’ta büyük hazırlık

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ahaber.com.tr Haber Merkezi

Dünya magazin gündeminin merkezinde yer alan Taylor Swift ve Travis Kelce çiftinin merakla beklenen düğününe dair detaylar gün yüzüne çıkmaya başladı. 3 Temmuz'da Madison Square Garden'da gerçekleşecek düğün için sokakların üç günlüğüne kapatılacağı öğrenildi.

Taylor Swift ve Travis Kelce’nin düğünü için New York’ta büyük hazırlık 1

Dua Lipa ve Callum Turner'ın kısa süre önce gerçekleşen büyüleyici düğün töreninin yankıları henüz dinmemişken, dünya magazin gündemini sarsacak yeni bir "yılın düğünü" haberi geldi. Müzik dünyasının süperstarı Taylor Swift ve NFL'in yıldız oyuncusu Travis Kelce, beklenen büyük gün için hazırlıklara başladı.

Taylor Swift ve Travis Kelce’nin düğünü için New York’ta büyük hazırlık 2

YILIN DÜĞÜNÜ İÇİN GERİ SAYIM

Çiftin düğününün 3 Temmuz'da Madison Square Garden'da gerçekleşeceği öğrenildi. New York Times, arenanın çevresindeki sokakların üç günlüğüne kapatılması için New York şehrine yapılan bazı izin başvurularını açığa çıkardı.

Taylor Swift ve Travis Kelce’nin düğünü için New York’ta büyük hazırlık 3

SOKAKLAR KAPATILACAK

Verilen izin, 2 Temmuz'dan 4 Temmuz öğle saatlerine kadar Madison Square Garden çevresindeki sokakların kapatılmasına olanak tanıyacak ve bu kapatmaların nedeni "3 Temmuz'da yapılacak bir etkinlik" olacak.

Taylor Swift ve Travis Kelce’nin düğünü için New York’ta büyük hazırlık 4

İzin haberi, New York Times gazetesine üç farklı kişi tarafından doğrulandı. Adı açıklanmayan bir şehir yetkilisi de, düğünün o gün Madison Square Garden'da gerçekleşeceğini teyit etti.

Taylor Swift ve Travis Kelce’nin düğünü için New York’ta büyük hazırlık 5

Times gazetesi ayrıca Travis Kelce'nin Kansas City Chiefs takımından sporcu arkadaşlarının düğünün olacağı hafta sonu boyunca Times Square'deki bir otelde kalacaklarını bildirdi.

Taylor Swift ve Travis Kelce’nin düğünü için New York’ta büyük hazırlık 6

"SONSUZA DEK BİRLİKTE"

Eylül 2023'ten bu yana dolu dizgin bir ilişki yaşayan ve geçen yıl ağustos ayında nişanlandıklarını duyuran ikili, mutluluklarını her fırsatta dile getiriyor. Geçtiğimiz aylarda nişanlısı Travis Kelce hakkında duygusal açıklamalarda bulunan Taylor Swift, "Onun, tanıdığım en sevdiğim insan, sonsuza dek her gün birlikte vakit geçirebileceğim kişi olması meselenin özü. Onunla sonsuza dek birlikte olacağım" ifadelerini kullanmıştı.

Taylor Swift ve Travis Kelce’nin düğünü için New York’ta büyük hazırlık 7

Magazin dünyası şimdi, 3 Temmuz'da New York'ta gerçekleşecek bu yılın en büyük düğünü için geri sayıma geçti.

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