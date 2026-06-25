Barış Murat Yağcı'nın yeni imajına bakın! Icardi benzetmeleri peş peşe geldi

SURVİVOR DENEYİMİ

Geniş kitleler tarafından tanınması ise kuşkusuz Survivor serüveni ile gerçekleşti. İlk kez Survivor 2020'de sergilediği başarılı performansla final koltuğuna oturarak yarışmayı ikinci tamamlayan Yağcı, bu başarısını Survivor All Star 2022 ve Survivor 2025 kadrolarında da sürdürerek yarışmanın fenomen isimlerinden biri haline geldi.

Survivor 2026'da yaşadığı sakatlık sonrası yarışmaya veda etse de, kendine has tarzı ve enerjisiyle takipçilerinin kalbinde yer etmeye devam ediyor.