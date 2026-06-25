Barış Murat Yağcı'nın yeni imajına bakın! Icardi benzetmeleri peş peşe geldi
Survivor'da yaşadığı talihsiz sakatlık sonrası yarışmaya veda eden Barış Murat Yağcı, yeni imajıyla dikkat çekti. Saçlarını sarıya boyatan Yağcı'nın, arkadaşı Serhan Onat ile verdiği poz kısa sürede gündem oldu. Ünlü oyuncu, yıldız golcü Mauro Icardi'ye benzetildi.
Survivor 2026 Ünlüler-Gönüllüler yarışmasının dikkat çeken isimlerinden biri olan Barış Murat Yağcı, yaşadığı talihsiz sakatlık sonrası yarışmaya veda etmek zorunda kalmıştı. Adada geçirdiği sakatlık ve ardından gelen veda haberiyle hayranlarını oldukça üzen Yağcı, yarışma sonrası paylaştığı yeni görüntüleriyle gündeme oturdu.
SAKATLIK SURVİVOR MACERASINI NOKTALADI
13 Mayıs akşamı oynanan ödül oyunu sırasında sakatlanarak hastaneye kaldırılan Barış Murat Yağcı'nın durumu, sevenlerini uzun süre endişelendirmişti. Konuyla ilgili ada konseyinde açıklama yapan Acun Ilıcalı, Yağcı'nın parmağındaki ciddi kırık nedeniyle doktorların müdahalede bulunduğunu ve maalesef yarışmaya devam edemeyeceğini duyurmuştu.
SARI SAÇLI YENİ TARZI ÇOK KONUŞULDU
Survivor sonrası ekranlardan uzak kalan ancak sosyal medya paylaşımlarıyla takipçileriyle bağını koparmayan Yağcı, son paylaşımıyla adından bir kez daha söz ettirmeyi başardı. Yarışmadan arkadaşı Serhan Onat ile bir araya geldiği anları takipçileriyle paylaşan Yağcı, radikal bir imaj değişikliğine gittiğini gözler önüne serdi.
MAURO ICARDİ BENZETMESİ
Koyu renk saçlarıyla görmeye alışık olduğumuz Barış Murat Yağcı'nın, saçlarını sarıya boyattığı görüldü. Ünlü oyuncunun son hali ise yıldız futbolcu Mauro Icardi'ye benzetildi.
Yağcı, saçının boyanma aşamasını da takipçileriyle paylaştı. Kuaförde çekilen öncesi ve sonrası hali sosyal medyada büyük ilgi gördü. Yağcı'nın yeni ve iddialı imajı, sosyal medya kullanıcıları arasında hem şaşkınlık hem de beğeniyle karşılandı.
BASKETBOLDAN OYUNCULUĞA UZANAN YOLCULUK
Survivor 2026'daki talihsiz sakatlığıyla gündeme gelen ve yeni imajıyla hayranlarını şaşırtan Barış Murat Yağcı, sadece yarışma performansıyla değil, geçmişten bugüne uzanan çok yönlü kariyeriyle de dikkat çekiyor.
İşte Barış Murat Yağcı'nın başarılarla dolu hayat hikayesi:
21 Ocak 1991'de İzmir Alaçatı'da dünyaya gelen Yağcı, eğitim hayatını Bahçeşehir Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden mezun olarak tamamlamış, ardından Beykent Üniversitesi'nde yüksek lisans yaparak akademik donanımını güçlendirmiştir.
Spor dünyasına adımını profesyonel basketbolcu olarak atan Yağcı, bir dönem Efes Pilsen forması giymiştir. Ancak, yaşadığı talihsiz sakatlıklar nedeniyle profesyonel spor kariyerine veda etmek durumunda kalmıştır.