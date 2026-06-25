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Barış Murat Yağcı'nın yeni imajına bakın! Icardi benzetmeleri peş peşe geldi

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Survivor'da yaşadığı talihsiz sakatlık sonrası yarışmaya veda eden Barış Murat Yağcı, yeni imajıyla dikkat çekti. Saçlarını sarıya boyatan Yağcı'nın, arkadaşı Serhan Onat ile verdiği poz kısa sürede gündem oldu. Ünlü oyuncu, yıldız golcü Mauro Icardi'ye benzetildi.

Barış Murat Yağcı'nın yeni imajına bakın! Icardi benzetmeleri peş peşe geldi 1

Survivor 2026 Ünlüler-Gönüllüler yarışmasının dikkat çeken isimlerinden biri olan Barış Murat Yağcı, yaşadığı talihsiz sakatlık sonrası yarışmaya veda etmek zorunda kalmıştı. Adada geçirdiği sakatlık ve ardından gelen veda haberiyle hayranlarını oldukça üzen Yağcı, yarışma sonrası paylaştığı yeni görüntüleriyle gündeme oturdu.

Barış Murat Yağcı'nın yeni imajına bakın! Icardi benzetmeleri peş peşe geldi 2

SAKATLIK SURVİVOR MACERASINI NOKTALADI

13 Mayıs akşamı oynanan ödül oyunu sırasında sakatlanarak hastaneye kaldırılan Barış Murat Yağcı'nın durumu, sevenlerini uzun süre endişelendirmişti. Konuyla ilgili ada konseyinde açıklama yapan Acun Ilıcalı, Yağcı'nın parmağındaki ciddi kırık nedeniyle doktorların müdahalede bulunduğunu ve maalesef yarışmaya devam edemeyeceğini duyurmuştu.

Barış Murat Yağcı'nın yeni imajına bakın! Icardi benzetmeleri peş peşe geldi 3

SARI SAÇLI YENİ TARZI ÇOK KONUŞULDU

Survivor sonrası ekranlardan uzak kalan ancak sosyal medya paylaşımlarıyla takipçileriyle bağını koparmayan Yağcı, son paylaşımıyla adından bir kez daha söz ettirmeyi başardı. Yarışmadan arkadaşı Serhan Onat ile bir araya geldiği anları takipçileriyle paylaşan Yağcı, radikal bir imaj değişikliğine gittiğini gözler önüne serdi.

Barış Murat Yağcı'nın yeni imajına bakın! Icardi benzetmeleri peş peşe geldi 4

MAURO ICARDİ BENZETMESİ

Koyu renk saçlarıyla görmeye alışık olduğumuz Barış Murat Yağcı'nın, saçlarını sarıya boyattığı görüldü. Ünlü oyuncunun son hali ise yıldız futbolcu Mauro Icardi'ye benzetildi.

Yağcı, saçının boyanma aşamasını da takipçileriyle paylaştı. Kuaförde çekilen öncesi ve sonrası hali sosyal medyada büyük ilgi gördü. Yağcı'nın yeni ve iddialı imajı, sosyal medya kullanıcıları arasında hem şaşkınlık hem de beğeniyle karşılandı.

Barış Murat Yağcı'nın yeni imajına bakın! Icardi benzetmeleri peş peşe geldi 5

BASKETBOLDAN OYUNCULUĞA UZANAN YOLCULUK

Survivor 2026'daki talihsiz sakatlığıyla gündeme gelen ve yeni imajıyla hayranlarını şaşırtan Barış Murat Yağcı, sadece yarışma performansıyla değil, geçmişten bugüne uzanan çok yönlü kariyeriyle de dikkat çekiyor.

İşte Barış Murat Yağcı'nın başarılarla dolu hayat hikayesi:

21 Ocak 1991'de İzmir Alaçatı'da dünyaya gelen Yağcı, eğitim hayatını Bahçeşehir Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden mezun olarak tamamlamış, ardından Beykent Üniversitesi'nde yüksek lisans yaparak akademik donanımını güçlendirmiştir.

Spor dünyasına adımını profesyonel basketbolcu olarak atan Yağcı, bir dönem Efes Pilsen forması giymiştir. Ancak, yaşadığı talihsiz sakatlıklar nedeniyle profesyonel spor kariyerine veda etmek durumunda kalmıştır.

Barış Murat Yağcı'nın yeni imajına bakın! Icardi benzetmeleri peş peşe geldi 6

TELEVİZYON DÜNYASINDA YÜKSELİŞİ

Spor sahalarından ekranlara geçişi Best Model of Turkey yarışmasıyla başlayan Yağcı, yakışıklılığı ve karizmasıyla kısa sürede dikkatleri üzerine çekti.

Modellik kariyerinin ardından oyunculuğa odaklanan başarılı isim;

Kocamın Ailesi,

Kiralık Aşk (Eymen karakteri),

Şevkat Yerimdar (Bora karakteri) gibi Türkiye'nin sevilen dizilerinde rol alarak oyunculuk yeteneğini kanıtladı.

Barış Murat Yağcı'nın yeni imajına bakın! Icardi benzetmeleri peş peşe geldi 7

SURVİVOR DENEYİMİ

Geniş kitleler tarafından tanınması ise kuşkusuz Survivor serüveni ile gerçekleşti. İlk kez Survivor 2020'de sergilediği başarılı performansla final koltuğuna oturarak yarışmayı ikinci tamamlayan Yağcı, bu başarısını Survivor All Star 2022 ve Survivor 2025 kadrolarında da sürdürerek yarışmanın fenomen isimlerinden biri haline geldi.

Survivor 2026'da yaşadığı sakatlık sonrası yarışmaya veda etse de, kendine has tarzı ve enerjisiyle takipçilerinin kalbinde yer etmeye devam ediyor.

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