30 Kasım 2021, Salı
Tatil dönüşü korkunç kaza! Hadise ve Mehmet Dinçerler ölümden döndü
Aşklarıyla magazin gündeminden düşmeyen Hadise ve Mehmet Dinçerler'den korkutan haber geldi. Temmuz ayından beri aşk yaşayan ikili, hafta sonu için Çeşme'ye gitti. İki günlük tatilin ardından dönüş yolunda kaza yapan çift ölümden döndü. Korkudan bayılan şarkıcının, uzun süre kendine gelemediği öğrenildi.
Giriş Tarihi: 30.11.2021 09:36 Güncelleme Tarihi: 30.11.2021 09:42
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