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Tatil dönüşü korkunç kaza! Hadise ve Mehmet Dinçerler ölümden döndü

Aşklarıyla magazin gündeminden düşmeyen Hadise ve Mehmet Dinçerler'den korkutan haber geldi. Temmuz ayından beri aşk yaşayan ikili, hafta sonu için Çeşme'ye gitti. İki günlük tatilin ardından dönüş yolunda kaza yapan çift ölümden döndü. Korkudan bayılan şarkıcının, uzun süre kendine gelemediği öğrenildi.

Giriş Tarihi: 30.11.2021 09:36 Güncelleme Tarihi: 30.11.2021 09:42
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Tatil dönüşü korkunç kaza! Hadise ve Mehmet Dinçerler ölümden döndü

Kaan Yıldırım ile nikah masasına oturması beklenirken ayrılan Hadise, aradığı mutluluğu Mehmet Dinçerler'de bulmuş, geçtiğimiz temmuz ayında Bodrum'da görüntülenen çiftin birliktelikleri ortaya çıkmıştı.

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Tatil dönüşü korkunç kaza! Hadise ve Mehmet Dinçerler ölümden döndü

TATİL DÖNÜŞÜ KAZA YAPTILAR

Hadise ile Mehmet Dinçerler, hafta sonu tatil için Çeşme'nin yolunu tuttu. İki gün şehri gezen çift, dönüş yolunda kabus yaşadı. İş insanının kullandığı aracın ön lastiği seyir halindeyken patladı.

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Tatil dönüşü korkunç kaza! Hadise ve Mehmet Dinçerler ölümden döndü

KORKUDAN BAYILDI

Dinçerler, direksiyon hakimiyetini kaybedince, sağa sola çarparak durabildi. Korkudan bayılan şarkıcının, uzun süre kendine gelemediği öğrenildi.

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Tatil dönüşü korkunç kaza! Hadise ve Mehmet Dinçerler ölümden döndü

"BU OTOMOBİLDEN NASIL SAĞ ÇIKTINIZ?"

Olay yerine giden polislerin ise aracı çekiciyle götürürken ikiliye, "Bu otomobilden nasıl sağ çıktınız? Allah korumuş" dediği öğrenildi. Şarkıcı ve iş insanı, başka araçla İstanbul'a döndü.

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Tatil dönüşü korkunç kaza! Hadise ve Mehmet Dinçerler ölümden döndü

Şarkıcılık kariyeri kadar özel hayatıyla da çok konuşulan Hadise Açıkgöz ile iş insanı Mehmet Dinçlerler'in birlikteliği doludizgin devam ediyor. Çift, önceki akşam Beykoz'da bulunan bir balıkçı çıkışı görüntülendi.