Tatil dönüşü korkunç kaza! Hadise ve Mehmet Dinçerler ölümden döndü

Şarkıcılık kariyeri kadar özel hayatıyla da çok konuşulan Hadise Açıkgöz ile iş insanı Mehmet Dinçlerler'in birlikteliği doludizgin devam ediyor. Çift, önceki akşam Beykoz'da bulunan bir balıkçı çıkışı görüntülendi.