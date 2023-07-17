Tartışma karakolda bitti! Dilan Çıtak Tatlıses: Elime geçen her şeyi fırlattım

"BENİM VE YARDIMCIMIN ÜZERİNE YÜRÜDÜ"

Ben telefonla konuşurken, yan koltuğa gelip oturan bir kişi eliyle omzumu dürtüp 'sessiz ol biraz' şeklinde kaba bir üslupla hitapta bulundu. Ben de 'Biraz sessiz olur musunuz hanımefendi?' derseniz; tabii ki olurum' dedim. Gerçekten kaba ve rahatsız edici bir üslupla omzumu dürtmüştü.