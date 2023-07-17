17 Temmuz 2023, Pazartesi
Tartışma karakolda bitti! Dilan Çıtak Tatlıses: Elime geçen her şeyi fırlattım
İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses'in İstanbul Havalimanı'nda yaşadığı tartışma karakolda bitti. Telefonla iş görüşmesi yapan Tatlıses, bir yolcu tarafından yüksek sesle konuştuğu gerekçesiyle uyarıldı. Diğer yolcuların da katılmasıyla büyüyen kavgada dört erkeğin üzerine yürüdüğünü belirten Çıtak, "Bana 'uyuşturucu kullanıyorsun' dediler. Elime geçen her şeyi üzerlerine fırlattım. Havalanı karakolunda şikayetçi oldum" dedi.
Giriş Tarihi: 17.07.2023 14:03
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