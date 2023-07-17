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Tartışma karakolda bitti! Dilan Çıtak Tatlıses: Elime geçen her şeyi fırlattım

İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses'in İstanbul Havalimanı'nda yaşadığı tartışma karakolda bitti. Telefonla iş görüşmesi yapan Tatlıses, bir yolcu tarafından yüksek sesle konuştuğu gerekçesiyle uyarıldı. Diğer yolcuların da katılmasıyla büyüyen kavgada dört erkeğin üzerine yürüdüğünü belirten Çıtak, "Bana 'uyuşturucu kullanıyorsun' dediler. Elime geçen her şeyi üzerlerine fırlattım. Havalanı karakolunda şikayetçi oldum" dedi.

Giriş Tarihi: 17.07.2023 14:03
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Tartışma karakolda bitti! Dilan Çıtak Tatlıses: Elime geçen her şeyi fırlattım

İbrahim Tatlıses'in şarkıcı kızı Dilan Çıtak Tatlıses, dün Bodrum'a gitmek için İstanbul Havalimanı'ndaydı. Uçağa dakikalar kala telefonla iş görüşmesi yapan Tatlıses, bir yolcu tarafından yüksek sesle konuştuğu gerekçesiyle uyarıldı.

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Tartışma karakolda bitti! Dilan Çıtak Tatlıses: Elime geçen her şeyi fırlattım

İkili arasındaki tartışmaya diğer yolcuların da katılmasıyla olay büyüdü.

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Tartışma karakolda bitti! Dilan Çıtak Tatlıses: Elime geçen her şeyi fırlattım

Kendisini ve yardımcısını korumak için eline geçirdiği her şeyi karşısındaki kişilere fırlatan Dilan Çıtak Tatlıses, havalimanı karakoluna giderek şikayetçi oldu.

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Tartışma karakolda bitti! Dilan Çıtak Tatlıses: Elime geçen her şeyi fırlattım

Dilan Çıtak Tatlıses ifadesinde şunları söyledi:

"İstanbul'dan Bodrum'a gitmek üzere yardımcım Ezgi ile beraber 17:00 sularında İstanbul Havaalanı'na geldik ve CIP salona geçtik. Uçağımızı beklerken karşılaştığımız arkadaşlarımla sohbet ettik, fotoğraf çektirmek isteyen kişilerle fotoğraf çektirdim. Sonrasında uçuşuma yaklaşık 1 saat kala işle ilgili telefon geldi ve işyerindeki bazı evraklarla ilgili telefonda konuşmaya başladım.

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Tartışma karakolda bitti! Dilan Çıtak Tatlıses: Elime geçen her şeyi fırlattım

"BENİM VE YARDIMCIMIN ÜZERİNE YÜRÜDÜ"

Ben telefonla konuşurken, yan koltuğa gelip oturan bir kişi eliyle omzumu dürtüp 'sessiz ol biraz' şeklinde kaba bir üslupla hitapta bulundu. Ben de 'Biraz sessiz olur musunuz hanımefendi?' derseniz; tabii ki olurum' dedim. Gerçekten kaba ve rahatsız edici bir üslupla omzumu dürtmüştü.