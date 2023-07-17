17 Temmuz 2023, Pazartesi
Çocuklar Duymasın’ın Çaycı Hüseyin’i Alpaslan Özmol hakkında çıkan haberlere dayanamadı! Avukatıyla harekete geçti
Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı Çaycı Hüseyin rolüyle hafızalara kazınan Alpaslan Özmol, 'öldü' haberlerinden bıktı usandı. Daha önce sosyal medyada konuyla ilgili açıklamada bulunan ünlü oyuncu, bu kez somut bir adım attı. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 17.07.2023 13:40 Güncelleme Tarihi: 17.07.2023 13:40
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