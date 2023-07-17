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Haberler Galeri Çocuklar Duymasın’ın Çaycı Hüseyin’i Alpaslan Özmol hakkında çıkan haberlere dayanamadı! Avukatıyla harekete geçti

Çocuklar Duymasın’ın Çaycı Hüseyin’i Alpaslan Özmol hakkında çıkan haberlere dayanamadı! Avukatıyla harekete geçti

Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı Çaycı Hüseyin rolüyle hafızalara kazınan Alpaslan Özmol, 'öldü' haberlerinden bıktı usandı. Daha önce sosyal medyada konuyla ilgili açıklamada bulunan ünlü oyuncu, bu kez somut bir adım attı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 17.07.2023 13:40 Güncelleme Tarihi: 17.07.2023 13:40
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Çocuklar Duymasın’ın Çaycı Hüseyin’i Alpaslan Özmol hakkında çıkan haberlere dayanamadı! Avukatıyla harekete geçti

Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı Çaycı Hüseyin karakteriyle hafızalara kazınan Alpaslan Özmol, son olarak Kuruluş Osman'da Gürbüz Alp rolüyle izleyici karşısına geçti.

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Çocuklar Duymasın’ın Çaycı Hüseyin’i Alpaslan Özmol hakkında çıkan haberlere dayanamadı! Avukatıyla harekete geçti

Performansıyla adından söz ettiren Özmol, "Çaycı Hüseyin öldü" başlıklı haberlerle sık sık gündem oldu.

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Çocuklar Duymasın’ın Çaycı Hüseyin’i Alpaslan Özmol hakkında çıkan haberlere dayanamadı! Avukatıyla harekete geçti

Geçen günlerde o haberlere bir yenisi daha eklendi ve birçok internet sitesi tarafından hızla yayıldı.

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Çocuklar Duymasın’ın Çaycı Hüseyin’i Alpaslan Özmol hakkında çıkan haberlere dayanamadı! Avukatıyla harekete geçti

Ortaya atılan yalan haber oyuncunun hayranlarını endişelendirirken Özmol'u da bıkıp usandırdı.

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Çocuklar Duymasın’ın Çaycı Hüseyin’i Alpaslan Özmol hakkında çıkan haberlere dayanamadı! Avukatıyla harekete geçti

Daha önce sosyal medyada konuyla ilgili açıklamada bulunan ünlü oyuncu, bu kez somut bir adım attı.