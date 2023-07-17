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Haberler Galeri Mazhar Alanson'un eşi Biricik Suden’den yeni paylaşım! Bu kez "Tatile gidiyorum" dedi ortalık karıştı

Mazhar Alanson'un eşi Biricik Suden’den yeni paylaşım! Bu kez "Tatile gidiyorum" dedi ortalık karıştı

Daha önce 3 kez lenf kanserini atlatan Özkan Uğur, 69 yaşında hayatını kaybetti. Vefatı sevenlerinin yüreğini yakarken Uğur'un yakın arkadaşı olan Mazhar Alanson'un eşi Biricik Suden'in spor salonundan paylaşım yapması ise sosyal medyada tepki çekmişti, Suden "Haddinizi bilin" paylaşımıyla magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Suden'den ikinci bir paylaşım daha geldi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 17.07.2023 16:04 Güncelleme Tarihi: 17.07.2023 16:04
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Mazhar Alanson’un eşi Biricik Suden’den yeni paylaşım! Bu kez Tatile gidiyorum dedi ortalık karıştı

MFÖ grubunun yıldız isimlerinden biri olan usta sanatçı Özkan Uğur hayatını kaybetti.

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Mazhar Alanson’un eşi Biricik Suden’den yeni paylaşım! Bu kez Tatile gidiyorum dedi ortalık karıştı

Bir süredir lenf kanseriyle mücadele eden ve yoğun bakımda tedavi gören Uğur'un vefat haberini Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu.

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Mazhar Alanson’un eşi Biricik Suden’den yeni paylaşım! Bu kez Tatile gidiyorum dedi ortalık karıştı

MAZHAR ALANSON AĞLAMAKTAN KONUŞAMADI

Sanat camiası ve siyasilerden peş peşe başsağlığı mesajları gelirken, Özkan Uğur'un yakın dostu ve grup arkadaşı Mazhar Alanson, katıldığı bir canlı yayın kanalında ağlamaktan konuşamamıştı.

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Mazhar Alanson’un eşi Biricik Suden’den yeni paylaşım! Bu kez Tatile gidiyorum dedi ortalık karıştı

"VALLAHİ SÖYLEYECEK BİR ŞEYİM YOK"

Canlı yayından neler söylemek istersiniz sorusuna gözyaşlarıyla "Vallahi söyleyecek bir şeyim yok" yanıtını veren Mazhar Alanson, şöyle devam etmişti:

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Mazhar Alanson’un eşi Biricik Suden’den yeni paylaşım! Bu kez Tatile gidiyorum dedi ortalık karıştı

"Melek gibi bir adamdı. Ağızından tek bir kötü şey duymadım yıllardır. Melek gibi çocuk"