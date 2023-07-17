Mazhar Alanson'un eşi Biricik Suden’den yeni paylaşım! Bu kez "Tatile gidiyorum" dedi ortalık karıştı

Daha önce 3 kez lenf kanserini atlatan Özkan Uğur, 69 yaşında hayatını kaybetti. Vefatı sevenlerinin yüreğini yakarken Uğur'un yakın arkadaşı olan Mazhar Alanson'un eşi Biricik Suden'in spor salonundan paylaşım yapması ise sosyal medyada tepki çekmişti, Suden "Haddinizi bilin" paylaşımıyla magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Suden'den ikinci bir paylaşım daha geldi. İşte detaylar...