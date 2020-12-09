Tarık Ünlüoğlu’nun eşi Gülenay Kalkan’dan yürek burkan açıklama

Son olarak Atv'nin fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da rol alan usta oyuncu Tarık Ünlüoğlu, geçtiğimiz yıl Ekim ayında hayatını kaybetmişti. Akciğer kanseri nedeniyle hayatını kaybeden Ünlüoğlu'nun eşi Gülenay Kalkan, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Parmağındaki alyansını hâlâ çıkarmadığı görülen Gülenay Kalkan, yaptığı açıklama ile yürek burktu...