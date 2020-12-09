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09 Aralık 2020, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri Tarık Ünlüoğlu’nun eşi Gülenay Kalkan’dan yürek burkan açıklama Tarık Ünlüoğlu’nun eşi Gülenay Kalkan’dan yürek burkan açıklama
Son olarak Atv'nin fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da rol alan usta oyuncu Tarık Ünlüoğlu, geçtiğimiz yıl Ekim ayında hayatını kaybetmişti. Akciğer kanseri nedeniyle hayatını kaybeden Ünlüoğlu'nun eşi Gülenay Kalkan, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Parmağındaki alyansını hâlâ çıkarmadığı görülen Gülenay Kalkan, yaptığı açıklama ile yürek burktu...
Giriş Tarihi: 09.12.2020 09:07 Güncelleme Tarihi: 09.12.2020 09:10
Kurtlar Vadisi'ndeki 'Testere Necmi' rolüyle hafızalara kazınan son olarak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde rol alan ünlü oyuncu Tarık Ünlüoğlu, geçtiğimiz yıl Ekim ayında bir süredir akciğer kanseri tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirmişti.
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Sevilen sanatçının oyuncu eşi Gülenay Kalkan, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi.
Parmağındaki alyansını hâlâ çıkarmadığı görülen Gülenay Kalkan, "Bu alyans hayatımın sonuna kadar parmağımda kalacak" dedi.
Usta oyuncu Tarık Ünlüoğlu'nun oyuncu eşi Gülenay Kalkan'ın sözleri yürek burktu…