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Onur Büyüktopçu’ya yarışmacıdan tazminat davası! Sözleri başına dert oldu

Bir dönem sunuculuğunu yaptığı yemek programında yarışmacılar hakkında yorumlar yapıp yemeklerini değerlendiren Onur Büyüktopçu'nun başı derde girdi. Yarışma boyuncu yaptığı yorumlarla dikkat çeken Vasfiye Yılmaz adlı yarışmacı hakkında da yorumlarda yapan Büyüktopçu hakkında dava açıldı. Büyüktopçu'nun kendisi hakkındaki sözlerinden rahatsız olan Yılmaz, İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvurdu.

Sabah
Giriş Tarihi: 09.12.2020 09:20 Güncelleme Tarihi: 09.12.2020 09:22
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Onur Büyüktopçu’ya yarışmacıdan tazminat davası! Sözleri başına dert oldu

Yarışmacı Vasfiye Yılmaz, ünlü oyuncu ve sunucu Onur Büyüktopçu'ya manevi tazminat davası açtı.

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Onur Büyüktopçu’ya yarışmacıdan tazminat davası! Sözleri başına dert oldu

Büyüktopçu; bir TV kanalında yayınlanan, sunuculuğunu yaptığı yemek yarışmasında, yarışmacılar hakkında yorumlarda bulunup yemeği değerlendiriyordu.

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Onur Büyüktopçu’ya yarışmacıdan tazminat davası! Sözleri başına dert oldu

Büyüktopçu hafta boyuncu yorumlarıyla dikkat çeken Vasfiye Yılmaz hakkında ilerleyen haftalarda bazı söylemlerde bulundu.

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Onur Büyüktopçu’ya yarışmacıdan tazminat davası! Sözleri başına dert oldu

Ünlü sunucunun "Konuşuyor bazı yarışmacılar, ne yapsın? Enteresan, Vasfiye Hanım vardı hatırlar mısınız?' gibi söylemleri Yılmaz'ı harekete geçirdi.

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Onur Büyüktopçu’ya yarışmacıdan tazminat davası! Sözleri başına dert oldu

Büyüktopçu'nun kendisi hakkındaki sözlerinden rahatsız olan Yılmaz, İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvurdu.