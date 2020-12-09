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09 Aralık 2020, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri Onur Büyüktopçu’ya yarışmacıdan tazminat davası! Sözleri başına dert oldu Onur Büyüktopçu’ya yarışmacıdan tazminat davası! Sözleri başına dert oldu
Bir dönem sunuculuğunu yaptığı yemek programında yarışmacılar hakkında yorumlar yapıp yemeklerini değerlendiren Onur Büyüktopçu'nun başı derde girdi. Yarışma boyuncu yaptığı yorumlarla dikkat çeken Vasfiye Yılmaz adlı yarışmacı hakkında da yorumlarda yapan Büyüktopçu hakkında dava açıldı. Büyüktopçu'nun kendisi hakkındaki sözlerinden rahatsız olan Yılmaz, İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvurdu.
Giriş Tarihi: 09.12.2020 09:20 Güncelleme Tarihi: 09.12.2020 09:22
Yarışmacı Vasfiye Yılmaz, ünlü oyuncu ve sunucu Onur Büyüktopçu'ya manevi tazminat davası açtı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Büyüktopçu; bir TV kanalında yayınlanan, sunuculuğunu yaptığı yemek yarışmasında, yarışmacılar hakkında yorumlarda bulunup yemeği değerlendiriyordu.
Büyüktopçu hafta boyuncu yorumlarıyla dikkat çeken Vasfiye Yılmaz hakkında ilerleyen haftalarda bazı söylemlerde bulundu.
Ünlü sunucunun "Konuşuyor bazı yarışmacılar, ne yapsın? Enteresan, Vasfiye Hanım vardı hatırlar mısınız?' gibi söylemleri Yılmaz'ı harekete geçirdi.
Büyüktopçu'nun kendisi hakkındaki sözlerinden rahatsız olan Yılmaz, İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvurdu.