Onur Büyüktopçu’ya yarışmacıdan tazminat davası! Sözleri başına dert oldu

Bir dönem sunuculuğunu yaptığı yemek programında yarışmacılar hakkında yorumlar yapıp yemeklerini değerlendiren Onur Büyüktopçu'nun başı derde girdi. Yarışma boyuncu yaptığı yorumlarla dikkat çeken Vasfiye Yılmaz adlı yarışmacı hakkında da yorumlarda yapan Büyüktopçu hakkında dava açıldı. Büyüktopçu'nun kendisi hakkındaki sözlerinden rahatsız olan Yılmaz, İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvurdu.