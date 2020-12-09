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Haberler Galeri Sadakatsiz'in yıldızı Cansu Dere ile ilgili gerçeği duyanların ağzı açık kaldı!

Sadakatsiz'in yıldızı Cansu Dere ile ilgili gerçeği duyanların ağzı açık kaldı!

Sadakatsiz dizisiyle bir kez daha gündemden inmeyen güzel oyuncu Cansu Dere, dizide gösterdiği performansla büyük takdir topluyor. Dizide doktor Asya karakterini canlandıran Cansu Dere'nin özel hayatına ilişkin her detay merak ediliyor. Sadakatsiz'in Asya'sı Cansu Dere'nin özel hayatına ilişkin araştırmalarda bulunan hayranları yaşını öğrenince inanamıyor. İşte Sadakatsiz dizisinin doktor Asya'sı Cansu Dere'nin yaşı...

Giriş Tarihi: 09.12.2020 05:54 Güncelleme Tarihi: 09.12.2020 05:56
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Sadakatsiz'in yıldızı Cansu Dere ile ilgili gerçeği duyanların ağzı açık kaldı!
Sadakatsiz'in yıldızı Cansu Dere ile ilgili gerçeği duyanların ağzı açık kaldı!

Ünlü isimlerin yaşını tahmin etmek belki de dünyanın en zor işi. Makyaj ve fotoğraf açıları bunu neredeyse imkansız hale getiriyor elbette. Sadakatsiz'in yıldızı Cansu Dere'nin yaşı bu durumu kanıtlar mahiyette. İşte Sadakatsiz dizisinin yıldızı Cansu Dere ve diğer ünlülerin şaşırtan yaşları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Sadakatsiz'in yıldızı Cansu Dere ile ilgili gerçeği duyanların ağzı açık kaldı!
Sadakatsiz'in yıldızı Cansu Dere ile ilgili gerçeği duyanların ağzı açık kaldı!

CANER CİNDORUK
17 Nisan 1980

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Sadakatsiz'in yıldızı Cansu Dere ile ilgili gerçeği duyanların ağzı açık kaldı!
Sadakatsiz'in yıldızı Cansu Dere ile ilgili gerçeği duyanların ağzı açık kaldı!

HADİSE
22 Ekim 1985

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Sadakatsiz'in yıldızı Cansu Dere ile ilgili gerçeği duyanların ağzı açık kaldı!
Sadakatsiz'in yıldızı Cansu Dere ile ilgili gerçeği duyanların ağzı açık kaldı!

HAZAL KAYA
1 Ekim 1990

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Sadakatsiz'in yıldızı Cansu Dere ile ilgili gerçeği duyanların ağzı açık kaldı!
Sadakatsiz'in yıldızı Cansu Dere ile ilgili gerçeği duyanların ağzı açık kaldı!

OKTAY KAYNARCA
27 Ocak 1965