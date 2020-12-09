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Sadakatsiz'in yıldızı Cansu Dere ile ilgili gerçeği duyanların ağzı açık kaldı!
Sadakatsiz dizisiyle bir kez daha gündemden inmeyen güzel oyuncu Cansu Dere, dizide gösterdiği performansla büyük takdir topluyor. Dizide doktor Asya karakterini canlandıran Cansu Dere'nin özel hayatına ilişkin her detay merak ediliyor. Sadakatsiz'in Asya'sı Cansu Dere'nin özel hayatına ilişkin araştırmalarda bulunan hayranları yaşını öğrenince inanamıyor. İşte Sadakatsiz dizisinin doktor Asya'sı Cansu Dere'nin yaşı...
Giriş Tarihi: 09.12.2020 05:54Güncelleme Tarihi: 09.12.2020 05:56
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Sadakatsiz'in yıldızı Cansu Dere ile ilgili gerçeği duyanların ağzı açık kaldı!
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Sadakatsiz'in yıldızı Cansu Dere ile ilgili gerçeği duyanların ağzı açık kaldı!
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Sadakatsiz'in yıldızı Cansu Dere ile ilgili gerçeği duyanların ağzı açık kaldı!
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Sadakatsiz'in yıldızı Cansu Dere ile ilgili gerçeği duyanların ağzı açık kaldı!
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Sadakatsiz'in yıldızı Cansu Dere ile ilgili gerçeği duyanların ağzı açık kaldı!